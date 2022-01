STALKER 2 byl odložen o více než půl roku. Dočkáme se až před Vánoci

Pokračování kultovního Stalkera s podtitulem Heart of Chernobyl bohužel vyjde o 7 měsíců později, než se očekávalo.

Původně se hra měla dostat na trh 28. dubna letošního roku, avšak nové datum po odložení je nyní stanoven až na 8. prosince. Ukrajinští vývojáři z GSC Game World, jenž mají hru na starosti, ve svém prohlášení uvedli, že čas věnují hlavně důkladnému testování a doladění jejich zatím největšího počinu od začátku existence studia.

„Dodatečných 7 měsíců potřebujeme k naplnění naší vize a dosažení požadovaného výsledku celé hry,“ napsalo studio na Twitteru. “Jsme přesvědčeni, že vývoj by měl zabrat tolik času, kolik jen bude nutné, obzvláště u tak velkého projektu. Toto rozhodnutí pro nás není snadné, ale snažíme se dělat to nejlepší, co můžeme k tomu, abychom vám dali hru, která splní vaše očekávání. Čeká nás úžasný a důležitý rok, během kterého vás budeme dále informovat i lákat. Děkujeme za všechnu vaši trpělivost i porozumění."

Tak to vypadá, že Vánoce 2022 budou stát opravdu za to! Co myslíte?