S.T.A.L.K.E.R 2 možná nevyjde ani příští rok. Microsoft vrací peníze za předobjednávky na Xboxu

Studio GSC Game World bylo nuceno kvůli válce na Ukrajině přesunout své zaměstnance, což znamenalo nevyhnutelný odklad jejich očekávané hry

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. V obchodě Xboxu se jeho datum vydání po odkladu změnilo na prosinec 2023, ale nyní kolem něj opět začalo být rušno. Microsoft postupně vrací peníze hráčům, kteří si hru předobjednali, a mnozí si z toho vyvodili, že se jí nedočkáme ani v roce 2023.

K celé situaci už se stihl vyjádřit Zakhar Bocharov, PR manažer studia. "Museli jsme posunout datum vydání poté, co začala válka - což jsme oznámili na E3 show Microsoftu. Microsoft vrací peníze za předobjednávky her, které nemají datum vydání - to je běžný proces. Hra bude zase dostupná k předobjednání, jakmile bude mít přesné datum vydání. Prosinec 23 je placeholder, dokud nebudeme připraveni nové datum zveřejnit. Stále počítáme s tím, že S.T.A.L.K.E.R. 2 vyjde v průběhu roku 2023," odpověděl na dotaz webu wccftech.

Na Redditu se objevila v souvislosti se Stalkerem ještě jedna věc. Obchod Humble Bundle u něj uvádí, že bude na Steamu v předběžném přístupu. Fanoušci se momentálně shodují na tom, že to bude chyba obchodu, ale nebylo by to poprvé, co se velká příběhová hry dostane do rukou hráčům touto cestou. Příkladem může být třeba Divinity: Original Sin. V tomhle případě ale docela pochybujeme, že by k této možnosti GSC Game Wolrd přistoupilo.

