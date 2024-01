S.T.A.L.K.E.R. 2 patří mezi nejočekávanější novinky roku. Tady je vše, co o něm potřebujete vědět

Další díl ze série her od ukrajinského studia GSC Game World, S.T.A.L.K.E.R. 2 by se měl v mnohém podobat původní hře. Ať už se jedná o příběhové zasazení či herní mechaniky.

Rozhodně se zde bavíme o jedné z nejočekávanějších her letošního roku. Dnes už kultovní titul S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl zanechal v srdcích mnoha hráčů svůj otisk utvářející jejich žánrové preference. Hra také ovlivnila i některé budoucí tituly a vývojáře, jako jsou například Battlestate Games stojící za populární značkou Escape from Tarkov.

Po dlouhých letech čekání se konečně dočkáme právoplatného pokračování s dvojkou v názvu. Vývoj toho titulu nebyl ale ani zdaleka procházka růžovou zahradou. Došlo na několik odložení, ale také problémy spojené s počátkem války na Ukrajině nadále prodloužily dokončení. Studio muselo svou rodnou zemi opustit, aby mohlo bezpečně pokračovat ve vývoji.

Část týmu se přesunula do Prahy a byl změněn také podtitul hry z Heart of Chernobyl na Heart of Chornobyl. První je ruská varianta slova, zatímco ta druhá ukrajinská. Někteří členové ovšem zůstali na Ukrajině a museli narukovat do armády. Smutnou událostí pro tým i celý videoherní průmysl byla smrt designéra Vladimira Yezhova. Smůla se GSC Game World opravdu lepí na paty, protože část jeho českých kanceláří loni v září poničil požár. Tak snad už nyní bude dokončení probíhat hladce.

S.T.A.L.K.E.R. 2 se bude odehrávat stejně jako předchozí díly v Zóně, která se rozkládá v okolí černobylské jaderné elektrárny. Objevovat budeme již známé lokace, ale chybět nebudou ani zcela nová místa k prozkoumání. Hrát budeme za Skifa, ostříleného stalkera, který se živí výpravami do míst, kam by se nikdo s dobře vyvinutým pudem sebezáchovy nevydal. Pokud nepočítáme radiace, jedním z důvodů je například také velký výskyt různých zmutovaných potvor, ale i hostilních příslušníků lidské rasy.

Příběh by v určité míře měl být zasazen v základech stanovených prvním dílem. Soudit se tak dá díky příběhovému traileru, kde jeden z tuláků hovoří o náboženské sektě Monolit, na kterou jsme právě v původním titulu mohli narazit. S.T.A.L.K.E.R. nebude v žádném případě krátkou hrou. Herní doba by se mohla vyšplhat až ke čtyřiceti hodinám. Také bude nabízet až čtyři odlišné konce. Ovlivňovat můžete také zakončení jednotlivých vedlejších úkolů, což může mít dopad na celkovou hlavní linku.

Po vzoru klasiky se opět bude jednat o střílečku z pohledu první osoby s prvky survivalu. Neočekává se velký odklon od konceptu stanoveného prvním dílem. Což znamená, že budeme mít na výběr velkou škálu reálných zbraní a předmětů, které budeme využívat v boji při průzkumu otevřeného světa rozprostírajícího se kolem jaderné elektrárny. Chybět nebude ani pověstná správa inventáře a můžeme doufat, že budou zachovány a některé RPG prvky.

S.T.A.L.K.E.R. 2 by si měl také ponechat pověstnou obtížnost. Jeho předchůdci nebyli procházka růžovou zahradou a mělo by to stejně být i u dvojky. Hráč se jednoduše musí naučit vše sám v průběhu hraní. Jakkoli to prohlubuje pocit ze survival elementů, stejným dílem to přispívá k budování až hororové atmosféry. Je málo děsivějších pocitů, než střetnout v podzemí mutanta a nemít ani páru o tom, jak ho oddělat, ještě pokud se teprve seznamujete se základními mechanikami. Bude se jednat rozhodně o atmosférický titul a nevím jak vy, ale já se neskutečně těším, až se ponořím do postapokalyptických končin radioaktivní zóny plné sovětské architektury a odkazů.

Kromě klasické digitální verze zakoupitelné na Steamu či v obchodě Xboxu, bude k dispozici také několik fyzických variant. Konkrétně standartní, limitovaná a deluxe edice, kdy každá bude obsahovat jiný počet sběratelských předmětů. S.T.A.L.K.E.R. se také dočká české lokalizace v den vydání. Zatím není stanovené přesné datum vydání, ale do Zóny bychom se měli vydat někdy v počátečních měsících letošního roku.