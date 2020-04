Staňte se papežem díky novému simulátoru, který se chystá na Steam

Bláznivé simulátory koz, jelenů, včel, holubů či bezdomovců jsou hitem indie scény posledních let. Svojí troškou do mlýna se nyní rozhodl přispět také polský vývojář Ultimate Games, který se chystá vydat hru Pope Simulator. Ta přináší možnost vyzkoušet si, jaké to je být samotnou hlavou katolické církve. "Naše hra pracuje s možnostmi papeže ovlivňovat dění ve světě," sdělil ředitel studia Mateusz Zawadzki.

Celý děj zřejmě začne konkláve, při kterém budete zvoleni papežem. Půjde zjevně o trochu netradiční simulátor, ve kterém nebudete běhat po městě a zachraňovat jeptišky, jak by mohla podobná videohra vybízet dle trendu ostatních ztřeštěných simulátorů. Půjde opravdu spíše o duchovní záležitost, při které budete chod světa měnit svými rozhodnutími a tím, jak se zachováte v různých situacích. Hra bude dostupná na PC a později by měla dorazit na PS4 i Xbox One s cenou mezi deseti a dvaceti dolary.