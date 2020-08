Staňte se zaklínačem v mobilní hře The Witcher: Monster Slayer

Snili jste někdy o tom, jaké by to bylo stát se zaklínačem jako Geralt z Rivie? Pak přišla vaše chvíle. Nová hra na principu rozšířené reality totiž potěší všechny fanoušky Bílého vlka. Jde o hru na velmi podobném principu jako Pokémon Go. Chodíte světem a narážíte na monstra, která se snažíte porážet. V tomto případě však budete muset předvést své bojové dovednosti a útočit či se monstrům bránit vlastnoručně.

"Vydejte se do světa kolem sebe a použijte své mobilní zařízení, abyste porazili monstra ze světa Zaklínače. Najděte je za využití počasí, denní doby i svých zaklínačských znalostí a získejte výhodu v boji při své cestě za pověstí elitního zabijáka monster," stojí v popisku hry.

Vývojáři také ujišťují, že hra bude bohatá na příběhové úkoly, které se inspirují v předcházejících hrách série. Hra bude k dispozici na Androidu i iOS.