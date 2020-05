Star Citizen startuje Free Fly akci, vyzkoušejte si hru zcela zdarma

Star Citizen je tak trochu herním jednorožcem, který si prošel neuvěřitelně dlouhou a trnitou cestu, během které nasbíral také rekordní částky z crowdfundingu. Komunita fanoušků kolem něj vytvořila pomalu kult a pokud vás někdy lákalo, jaké to je být jeho součástí, nyní máte unikátní příležitost.

Cloud Imperium Games totiž spustilo speciální Free Fly event, který má oslavit vypuštění do oběhu nového výrobce vesmírných lodí. Akce startovala už včera a potrvá celkem 11 dní, máte tedy čas až do 1. června letošního roku. Jediné, co musíte udělat je přihlásit se na oficiálních stránkách a hurá do vesmíru.