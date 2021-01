Star Wars Battlefront 2 bude příští týden zcela zdarma v obchodě Epicu

Epic nám čas od času nadělí zdarma docela solidní pecku a příští týden půjde o opravdu velmi lákavou nabídku. Zdarma si totiž budete moci stáhnout a ponechat akční střílečku Star Wars Battlefront 2: Celebration Edition.

Tato edice obsahuje tunu dodatečného odemykatelného obsahu, který se do hry postupně přidával už od dob jejího vydání. Nechybí samozřejmě ani nový obsah inspirovaný posledním dílem novodobé trilogie The Rise of Skywalker. V zásadě tak společně se základní hrou dostanete dvouroční nadílku všeho, co do hry přidáno. A to už se sakra vyplatí.