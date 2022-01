Star Wars Eclipse bude klást důraz na příběh i gameplay. Inspirací mu je The Last of Us

Quantic Dream se při vývoji Star Wars Eclipse velmi inspiruje slavným The Last of Us, který obsahoval skvělý mix silného příběhu i gameplaye.

Slibná akční adventura Star Wars: Eclipse nejspíše vyjde až v roce 2024

Podle nedávného tweetu od uživatele @accngt se práce na hře zaměřují na filmové cut-scény, příběh a herní engine. Tým z Quantic Dream Montreal má pak odděleně dělat na multiplayeru, hratelnosti a level designu. Právě onen gameplay si má brát největší inspiraci z The Last of Us od Naughty Dog.

“Star Wars Eclipse je první videohrou, která se odehrává v nezmapované části galaxie během éry Vrcholné republiky, která je také jinak známá jako zlatý věk Jediů,“ řekl Quantic Dream. “Hru bude tvořit hluboké a rozvětvené vyprávění příběhu, které předčí naši dosavadní nastavenou laťku. Volby hráče budou základním pilířem celého zážitku z hraní, protože každé rozhodnutí může mít dramatický dopad na vývoj celého příběhu.“