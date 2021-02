Star Wars je pro EA miliardovou značkou, která prodala přes 50 milionů her

Ať už si o Star Wars hrách pod pokličkou EA myslíte cokoliv, pro vydavatele samotného šlo o obrovského finančního kolosa. Dle společnosti samotné dokázaly hry jako Star Wars: Knights of the Old Republic, Galaxy of Heroes, Battlefront, Jedi Fallen Order a Squadrons vygenerovat neuvěřitelné 3 miliardy dolarů a dohromady prodaly přes 52 miliony her.

Ubisoft Massive oznámil vývoj nové Star Wars hry s otevřeným světem

Ačkoliv už EA přišlo o exkluzivitu licence Star Wars univerza a my se tak brzy dočkáme projektů od dalších vývojářů a studií, svého oslíčka si bude vydavatel patřičně hýčkat i nadále a rozhodně se dočkáme i dalších her pod taktovkou EA. Jak ostatně poznamenal sám šéf společnosti Andrew Wilson, jen protože budou Star Wars hry dělat i další vývojáři, neznamená to, že EA změní svůj přístup a závazek vůči Lucasfilmu a IP samotné.

V tuto chvíli se k nám chystá Star Wars hra s otevřeným světem z rukou studia Ubisoft Massive.