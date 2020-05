Star Wars Jedi: Fallen Order dostává obsahový balíček zdarma, stahujte

EA a něco zdarma? Tato kombinace by nejspíše většině hráčů moc nepřišla jako reálná, ale je to tak. Star Wars Jedi: Fallen Order dostává k oslavě výročí vzniku série připadající na 4. května nový obsah, který si bez poplatku mohou stáhnout všichni vlastníci původní hry. Do hry se díky tomu přidává řada inovací, které ji oživí i pro ty, kdo už mají dobrodružství Cala Kestise za sebou.

Nově budete moci při dalším průchodu hrou používat již odemčené kosmetické doplňky, které navíc budou s updatem obohacené o nové kousky. Cala můžete například obléci do inkvizitorského kostýmu. Kosmetické úpravy ale nejsou to nejdůležitější. Hlavní je, že se přidávají i herní novinky v podobě speciálních bojových výzev, které vám umožní otestovat své dovednosti. Nezůstanete navíc odkázání na přednastavené výzvy, vytvořit si můžete i vlastní.

Star Wars Jedi: Fallen Order vyšlo minulý rok na podzim a zanechalo za sebou i přes technické nedostatky především pozitivní dojmy z toho, že EA přece jenom nejspíše nenaloží se značkou Star Wars pouze jako s mašinou na peníze, ale dá hráčům příběhový zážitek bez mikrotransakcí. Nyní tak ještě umocňuje tento dojem balíčkem obsahu zdarma. Úspěch hry vzbudil okamžitě spekulace o tom, že se již pracuje i na jejím pokračování, kterého bychom se mohli údajně dočkat už v průběhu následujících dvou let.