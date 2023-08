Star Wars Jedi: Surivor se chystá i na starší generaci konzolí. Vývoj je v rané fázi

Uběhlo už několik let od uvedení aktuálních konzolí, ale stále se najde řada her, které vycházejí i na PlayStation 4 a Xbox One. I když bychom rádi viděli plný přechod na novou generaci, tak je jasné, že se herní tvůrci nechtějí jen tak vzdát hráčské základny čítající desítky milionů uživatelů. Nestává se často, že hry které vyšly jen na novější platformy se časem podívají i na ty starší. V případě Star Wars Jedi: Survivor tomu ale tak bude. EA ve během posledního finančního reportu uvedlo, že Respawn připravuje verze pro PS4 a XO.

Survivor vyšel letos v dubnu, a i když sbíral velmi dobrá hodnocení, optimalizace rozhodně nepatřila mezi jeho silné stránky. Proto se docela divíme, že ho Respawn hodlá dostat i na o poznání slabší konzole. Určitě budou muset na řadu přijít kompromisy, aby byl na těchto platformách hratelný alespoň ve 30 FPS.

Toto oznámení zpětně působí trochu zvláštně. Jak připomíná web Gamespot, Respawn před vydáním hry uváděl, že vynechávají PS4 a XO, aby mohli využít výkon aktuální generace naplno. Vedoucí vývoje Stig Asmussen nazval Survivor jako "pravý next-gen zážitek". Nemáme ale nic proti tomu, že se nakonec dostane i na další platformy, pokud tedy bude hratelný bez problému. Jak to s ním dopadne, nejspíš jen tak neuvidíme vzhledem k tomu, že vývoj má být teprve na začátku.