Star Wars Jedi: Survivor láká na vydání trailerem a odhaluje hardwarové požadavky. Ukousne si 155 GB z disku

Pokračování cesty Cala Kestise započne 28. dubna na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series S|X. Pro fanoušky, kteří ještě nebyli dostatečně nalákaní, EA po příběhovém traileru vydalo vydatnou ukázku záběrů z hraní, kde vedle prostříhových filmečků dostaly prostor hlavně akční sekvence.

Minimální hardwarové požadavky Operační systém: Windows 10 64-bit

RAM: 8 GB

Procesor: 4 jádra / 8 vláken ; Intel Core i7-7700 nebo Ryzen 5 1400

Grafická karta: Nvidia GTX 1070 8 GB nebo Radeon RX 580 8 GB

DirectX: Verze 12

Úložiště: 155 GB Doporučené hardwarové požadavky Operační systém: Windows 10 64-bit

RAM: 16 GB

Procesor: 4 jádra / 8 vláken ; Intel Core i5 11600K nebo Ryzen 5 5600X

Grafická karta: Nvidia RTX 2070 8 GB nebo AMD RX 6700 XT 8GB

DirectX: Verze 12

Úložiště: 155 GB

Vedle toho také konečně známe i hardwarové požadavky pro PC verzi. Ohledně grafiky si vystačíte i s kartami z pár let starých řad. Star Wars Jedi: Survivor ale bude pořádný macek. Budete si pro něj na svém úložišti vyhradit 155 GB volného místa. V dnešní době to u velkých titulů není až tak neobvyklé. Survivor nejspíš bude pořádně rozsáhlé dobrodružství. Jen aby se neopakoval trapas jako u jednoho ze starších dílů Call of Duty, kde obří velikost souborů způsobovala nezkompilovaná data.