Star Wars Jedi: Survivor se ukázal v prvním teaseru. Pokračování Calova příběhu si zahrajeme příští rok

Spekulace se potvrdily i v případě pokračování akční adventury Star Wars Jedi: Fallen Order. Počkáme si na něj ale déle, než se předpokládalo.

To, že v Respawnu vzniká pokračování Star Wars Jedi: Fallen Order, bylo veřejným tajemstvím. Nyní tvůrci přicházejí s oficiálním oznámením, ke kterému přidali krátký teaser. I když o něm zatím máme jen velmi málo informací, tak podle podtitulu Survivor jistě dokážete sami odhadnout, o co se bude hlavní hrdina Cal Kestis snažit. Příběh se má odehrávat 5 let po událostech prvního dílu.

Spekulace, které správně odhadly jméno hry, už se ale netrefily s jejím vydáním. Podle nich totiž měl Survivor stihnout letošní rok. Jak ale můžete vidět na konci teaseru, tak na pokračování tohoto příběhu z univerza Star Wars si počkáme až do příštího roku a zahrajeme si na PC, Xboxu Series S|X a PlayStationu 5.

Zdroj: Twitter