Star Wars Jedi: Survivor uvidíme v akci už tento pátek. Steam nejspíš předčasně prozradil datum vydání

Pokračování příběhu Cala Kestise je vyhlíženou záležitostí nejen u fanoušků Star Wars, ale i u hráčů akčních adventur. O Jedi: Survivor víme už delší dobu, ale až tento pátek se o něm dozvíme bližší informace. Ukázku přímo z hraní uvidíme během předávání The Game Awards, které proběhne 9. prosince v 1:30 ráno našeho času.

Survivor vypráví příběh 5 let po událostech Fallen Orderu. Cal jakožto poslední Jedi cestuje s BD-1 a hledá spojence, kde se dá. Server Variety měl možnost ještě před premiérou traileru prohodit pár vět s Geoffem Keighleym, který TGA pořádá. „Nechci prozrazovat moc detailů, ale fanoušci se mají na co těšit. Na tomto momentu jsme s EA a Respawnem spolupracovali 6 měsíců,“ říká Keighley.



Hardwarové požadavky (Zdroj: Resetera)

Spolu s trailerem bude nejspíš oznámeno i datum vydání, protože krátce po vypuštění této informace se na Steam kartě hry objevilo datum 16. března 2023. Nyní už byste ho tam hledali marně, ale hráči mají rychlé prsty, a tak obrázek s odhaleným datem putuje po internetu dál. Mimo datum tím vyšly najevo i další užitečné informace jako třeba hardwarové požadavky nebo předobjednávkové bonusy.

Během TGA se samozřejmě objeví i další očekávané pecky a zapomenout nesmíme ani na samotné předávání cen. Během večera, respektive noci, uvidíte třeba Tekken 8, Baldur's Gate III nebo novinky do Among Us.