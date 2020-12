Star Wars: Knights of the Old Republic 2 konečně míří na mobilní telefony

První díl RPG ságy Star Wars: Knights of the Old Republic se na mobilech ohřívá už dlouhou dobu a patří mezi to nejlepší, co si hráči mohou na cestách užít. Aspyr a Lucasfilm se nyní konečně smilovali a oznámili na mobilní platformy také kultovní druhý díl.

Star Wars: Knights of the Old Republic 2 dorazí na iOS a Android už 18. prosince letošního roku.

"Fanoušci po nás chtěli druhý díl na mobilních platformách tak dlouho a jsme nadšeni, že jim ho konečně můžeme přinést," nechala se slyšet Elizabeth Howard, VP vydavatelství Aspyr. "Jsme poctěni, že můžeme i nadále spolupracovat s Lucasfilm a přinést hráčům klasické tituly na moderní platformy."

Těšit se tak můžete na plnohodnotný příběh na hranici světlé a temné strany Síly, komplexní RPG systém a ovládání upravené pro dotykové obrazovky.