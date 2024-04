Star Wars Outlaws vyjdou na konci srpna, podívejte se na příběhový trailer. S dražšími edicemi si zahrajeme dříve

Japonská pobočka Ubisoftu se neudržela a datum vydání akční adventury od studia Massive Entertainment vypustila do světa několik hodin před premiérou nového traileru. Teď už to nicméně máme oficiálně. Star Wars Outlaws vyjdou 30. srpna na PC, PlayStation 5 a Xbox Series S|X. Pokud patříte mezi nedočkavce, tak si můžete připlatit za Gold (110€) nebo Ultimate edici (130€) a můžete hrát o 3 dny dříve, tedy od 27. srpna. Alespoň, že je tady možnost ušetřit. S předplatným Ubisoft+ Premium, které vás vyjde na 18€ (cca 450 Kč) měsíčně, také můžete hrát s předstihem. Na kartě hry v obchodě Ubisoftu se také dočteme, že v Outlaws bude bohužel chybět čeština.

Jak má Ubisoft ve zvyku, tak s předobjednávkou získáte také exkluzivní balík kosmetických doplňků Kessel Runner Bonus Pack. A aby toho nebylo málo, dražší edice rovnou obsahují season pass, který vám hned s vydáním přidá jednu misi s Jabbou a další kosmetické doplňky. Časem pak dojde na dvojici příběhových rozšíření. Tak nějak jsme smíření s tím, že DLC a mikrotransakce jsou dnes i ve velkých hrách. Ovšem mise navíc hned v den vydání jsou zkrátka vystřižený obsah, který Ubisoft prodává za poplatek navíc. Jinak se na to pohlížet nedá. Stejný případ ostatně nastal i u loňského Avatara.

Teď už ale k samotnému traileru. Kromě premiérových záběrů nám prozradil také pár příběhových novinek. Už z loňska jsme věděli, že děj se odehrává mezi filmovými epizodami Impérium vrací úder a Návrat Jediho. Hlavní hrdinka Kay Vess se v tu dobu stává jednou z nejvěhlasnějších figur místního podsvětí, ale její pověst rozhodně není kladná. Hodlá ale udělat všechno proto, aby získala svoji svobodu.

Za Kayiny problémy do jisté míry může Zerek Besh, jedna z největších rodin světa kriminálníků, která byla ve světě Star Wars zatím zmíněna jen okrajově. Pracovala přímo pro jejich šéfa Slira. Toho se ale rozhodla podrazit, a tak se jí chce zbavit. Na její hlavu vypsal odměnu, kvůli čemuž je jí neustále v patách lovkyně hlav Veil.

Její mentor Jaylen jí ale dal šanci, aby svůj osud změnila. Musí Slirovi ukrást jeho bohatství a tím si vykoupí svoji svobodu. Její další počínání ale bude vesměs na hráči. Jak říká režisér příběhu Navid Khavari v detailnějším rozboru traileru, Kay může spolupracovat se všemi hlavními skupinami podsvětí a podle toho se bude odvíjet příběh.

Na pozadí toho všeho ale cosi kují další zločinecké organizace, které plánují velké akce, zatímco jsou imperiální jednotky zaměstnané rebelskými silami. Do této skupiny mimochodem patří také Ashiga Clan, který jste nikdy dříve ve Star Wars neměli možnost vidět.

Star Wars Outlaws se chlubí titulem první hry s otevřeným světem v této slavné značce. Když už nic jiného, tak alespoň svět, respektive světy by za to stát měly. To, že je v Massive dělat umí, nám ukázali loni s Avatarem. Díky tomu, že je ukázka přímo z enginu hry, také máme docela jasnou představu o tom, jak bude Outlaws vypadat na pohled. Graficky to špatné není, ale některé animace by si zasloužily doladit. Obzvlášť vlasy, které na hlavě hlavní hrdinky jako by plavaly. To jsou ale věci, které během těch pár měsíců ještě mohou doznat vylepšení.