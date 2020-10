Star Wars Squadrons: průlet předalekou galaxií | Recenze

Co baví Kampaň dobře odsýpá

Nabídka vybavení

Pěkná grafika

Autentické zpracování

Skvělý pocit z letu Co vadí Roztříštění mezi dvě strany

Menší rozmanitost

Na ovládání trvá si zvyknout 7 /10 Hodnocení

EA dlouho ze svojí licence na Star Wars netěžilo ani zdaleka maximum a fanoušci začínali být poměrně nevrlí z toho, že jejich milovaná značka v podstatě jenom leží ladem, nebo je využívána spíše jenom jako ždímačka na peníze. Potom ale EA přispěchalo se Star Wars Jedi: Fallen Order a situace začala vypadat nadějně. Na povedenou singleplayerovou hru nyní navazuje ve zcela odlišném žánru i Squadrons. Tento titul rozhodně není bezchybný a má i multiplayerovou složku, ale jakmile ho dostanete do rukou, nebude se vám chtít z kokpitu již vylézt.

Rebelové, nebo Impérium?

Celá hra začíná prologovou misí, v níž se v kůži zelenáče a pilota Impéria snažíte najít a zlikvidovat rebelské uprchlíky. Jenže i v řadách Impéria nemusejí stát stoprocentně oddaní zloduchové, kteří jsou ochotní bez ptaní udělat cokoliv a zničí každý náznak odporu. Po vašem boku tak najednou stojí zrádce, který se snaží lidi zachraňovat namísto toho, aby potíral odpůrce. Hra se nám tak rozděluje na dvě části a svého hrdinu potom budete mít na obou stranách barikády.



V kokpitu svítí spousta ukazatelů a každá loď vypadá jinak, je tak potřeba si vždy navyknout

Bohužel otázku, za kterou stranu chcete hrát vám hra nepoloží a prostě střídá obě. Tím pádem mi příběhová složka připadala až příliš roztříštěná a neměl jsem v podstatě žádnou možnost se opravdu sžít s žádnou z postav. Solidní cut-scény se navíc ještě střídají s nudnými monology a briefingy před misí, které musíte přetrpět nebo proklikat. Dozvíte se z nich sice pár zajímavých věcí, ale působí tak škrobeně, nepřirozeně a zbytečně, že se vám do nich moc chtít nebude. Celkově jsem tak nedostal to, na co mě tak strašně chtěl nalákat CGI trailer, který EA vypustilo asi dva týdny před vydáním hry. Trošku emocí, napětí a zajímavého pohledu na to, že i v rámci Impéria mohou mít vojáci emoce. Nic z toho mi naservírováno nebylo.

Hodně mi v kampani chyběly například boje v zajímavějším prostředí. Neberte to rozhodně tak, že by vesmír a jeho krásy nebyly zajímavé. Navíc ještě v kombinaci se spoustou vesmírného šrotu, který tam poletoval a většina úrovni k tomu přidala i něco navíc. Ale třeba mise, v níž bychom zavítali právě na nějakou planetu (opět podobně jako v CGI traileru) by rozhodně rozbila stereotyp a přinesla zajímavé osvěžení. Tak se zde bohužel neděje.

8 letounů, každý jiný

V roli každé ze stran můžete usednout do kokpitu celkem čtyř typů letounů. Jejich vlastnosti se liší ve výdrži, palebné síle i speciálních útocích. Díky tomu je v tomto ohledu hra dost variabilní na to, aby dokázala nabídnout relativně rozmanitou hratelnost. Na některé úkoly či mise se vám bude více hodit třeba svižný a pohyblivý stroj, jindy usednete do vybalancovaného X-Wingu a občas prostě bude nutné zničit velkou loď, kterou nic nepotrápí tak dobře jako bombardér.



Cut-scény jsou jako vystřižené se Star Wars filmů

Kromě samotných typů vesmírných lodí můžete také upravovat jejich vybavení. Mohou tak mít například silnější štíty, jiné typy střel, nebo rozdílné typy raket a podobně. Najít optimální konfiguraci je důležité především pro vyšší obtížnosti a také multiplayer, kde bude rozhodovat každý bodík poškození. Navíc právě nalezení konfigurace, která vás bude bavit a těšit je jedním ze stěžejních prvků, když se Squadrons začínáte. Některé stroje můžou působit těžkopádně, nebo snadno zničitelně a vy se tak necítíte ve hře příliš dobře. Když ale kápnete na to správné, budete hned mít ze hry větší radost.

Co se samotného ovládání týče, bude vám nejspíše chvíli trvat, než si zvyknete na její ovládání. Jednou páčkou ovládáte akceleraci a náklon a druhou řídíte, kam jste vlastně nasměrováni a tím pádem i v podstatě míříte. Samotný způsob ovládání ještě ztěžuje to, že orientace ve vesmírném prostoru před tím než si zvyknete na používání radaru je dost obtížná. Často jsem se přistihoval, že se motám a vlastně nevím, kam že to zrovna koukám, nebo se snažím otočit a prostě jsem pouze na horizontu hledal nějaký orientační bod, který by mi pomohl znovu najít svoji pozici.



Prostředí je i přes zasazení do vesmíru poměrně rozmanité

Kromě radaru disponujete také dalšími technickými ukazateli a možnostmi v boji. Tím, který bývá klíčový je, že váš parťák může doplnit vaše zásoby a pomoci vám i s opravou škod způsobených nepřáteli. Důležitá je také možnost přepínat energii, kterou vkládáte do jednotlivých aspektů svého boje. Můžete ve správný moment posilovat štíty, na chvíli zvýšit poškození svojí střelby, nebo zvýšit rychlost letu. Celkově tak právě pocit z létání budí velmi vrstevnatý dojem a odmění jak nováčky, tak piloty se stovkami nalétaných hodin.

Zaleť tam, znič je, vrať se

Příběhová kampaň a její mise se v zásadě zaměřují čistě na sestřelování cílů a případné chránění spojenců. Je však nutné podotknout, že v tomto ohledu hra není nijak jednotvárná a na to, jak podobné jsou jednotlivé úkoly, působí až překvapivě nemonotónně. Pokaždé totiž ničíte nebo chráníte něco jiného a především jiným způsobem. Využíváte taktické přípravy vašich "šéfů", snažíte se použít nedostatky různých lodí a díky tomu se nebudete nudit. Všechny tyto úkoly jsou potom proložené klasickými leteckými bitvami, kde si to budete prakticky permanentně muset vyříkat s nepřátelskými stíhačkami.



Herní náplň je pestrá, i když často děláte vyloženě to samé

V multiplayeru potom můžete volit mezi podobnými styly hry. Jednou možností je takzvaný dogfight, který je v zásadě obyčejný deathmatch s tím, že se spoluhráči musíte posbírat třicet sestřelených nepřátel. Komu se to podaří jako prvnímu, ten vítězí. Druhou variantou je potom útok na vlajkovou loď, kde se musíte dokázat poprat s nepřítelem a zničit jeho vlajkovou loď dříve, než to udělá on s tou vaší. Tuto variantu si případně můžete zahrát i hezky o samotě, takže pokud jsou na vás online nepřátelé moc dobří, nemusíte se bát, že byste si krom kampaně nic nezahráli.



Letět vesmírem je hezké, ale pocitu ze zničení nepřátelské lodi se to nevyrovná

I tak je ale obsahu a herních variant relativně málo a hře by slušelo, kdyby se do ní ještě něco přidávalo. Kampaň nezabere více než pár hodin a multiplayerových variant, jak už jste asi pochopili, je také pomálu. Bohužel to ovšem není úplně pravděpodobné. Nestojí ani plnou AAA cenu, nemá mikrotransakce a její komunita po pár týdnech dost pravděpodobně nebude moc široká. Práce na DLC či dlouhodobou podporu v podobě nového obsahu od EA tedy moc nečekejme.

Vesmírná podívaná se vším všudy

Vizuální zpracování hry rozhodně zaslouží pochvalu stejně jako její technický stav. Jednotlivé úrovně vypadají díky rozdílnému zasazení nejednotvárně i navzdory tomu, že se většinu času pohybujete v černočerném vesmíru. Kolem mezi tím sviští lasery, křičí na vás velení, že má vysoké poškození a do uší vám ještě křičí kolegové z ostatních lodí, co že se zrovna na bojišti děje. Dojem z bitev je tak opravdový a vy se cítíte, jako kdybyste opravdu prolétali vesmírnou válečnou zónou a v absolutním chaosu bitvy se snažili přežít.



Ve VR se můžete volně rozhlížet po kokpitu a je to skvělý dodatek

Na PS4 Pro navíc hra běžela bez jakýchkoliv potíží a nedocházelo ani v nepřehledných momentech k pádům FPS, což u takovéhoto titulu vidím jako velké plus. Přece jenom spadnout v nepřehledné situaci na 20 snímků za sekundu je opravdu nepříjemné a je tak dobře, že se podobným potížím podařilo vyvarovat.

Třešničkou na dortu je možnost odehrát celou hru s brýlemi virtuální reality PS VR, což přidává ještě další kapku k věrohodnému zážitku a mít možnost koukat kolem sebe v kokpitu je opravdu k nezaplacení. O to víc, když se právě na tento žánr, kdy se nemusíte moc pohybovat, hodí brýle úplně nejlépe.