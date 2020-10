Star Wars Squadrons se DLC nedočkají, hra zůstane v počátečním stavu

Star Wars Squadrons nebude hra jako služba, znělo již dříve z EA, když společnost slibovala, že půjde o dalši titul bez mikrotransakcí. Bohužel ale tato absence znamená také to, že se Squadrons nedočkají žádné dlouhodobé podpory a další obsah již do hry nepřibude.

"Vzali jsme to tak nějak postaru a prostě lidem dali za čtyřicet dolarů hru, která je již celá obsažená v tom, co koupili. Neplánujeme přidávat více obsahu do hry a doufáme, že to pochopíte," prozradila společnost. Upřímně je to trošku škoda. I v naší recenzi jsme totiž hovořili o tom, že Squadrons by určitě slušelo trochu více obsahu a herních režimů, ale nyní již s jistotou víme, že se těchto prvků ve hře bohužel nedočkáme.

Star Wars Squadrons si můžete zahrát na PC, Xboxu One a PS4.