Star Wars: Squadrons vás vezme do kokpitu a do vesmíru už v říjnu

Po menším úniku to tu máme oficiálně. EA pro nás chystá vesmírnou akci Star Wars: Squadrons, která se bude soustředit čistě na vesmírné souboje vesmírných es. Titul by měl dorazit s trochu nižší cenovkou kolem 40 eur na PC, PS4 a Xbox One. Chybět by pak neměl ani crossplay mezi platformami a dokonce VR režim pro PC a PS4 verze.

Oznámení doprovází pár fešných obrázků a především nový trailer, který poukazuje na obě strany barikády a jejich umění za kniplem. Jak pojednávají tvůrci, dočkat bychom se měli především propracovaných multiplayerových režimů, ale prý by mělo dojít i na singleplayerovou kampaň. Příběhově bychom se měli podívat do doby po filmu Návrat Jediho.

Pořádný pohled na hru by měl dorazit už tento pátek od 01:00 hodin ráno na akci EA Play Live.