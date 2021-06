Starfield bude "Han Solo simulátorem" v nekonečném vesmíru

Bethesda konečně začíná pomalu odhalovat svůj další hit - sci-fi epis Starfield. A ačkoliv toho o hře stále nevíme mnoho, dočkali jsme se již premiérovém traileru, hrstky obrázků a nějakých těch informací. A z toho, co víme máme rozhodně radost. Vývojáři totiž hru popisují jako epickou výpravu napříč vesmírem.

"Pro mě je to takový simulátor Hana Sola. Naskočte do lodi, prozkoumejte galaxii, bavte se," říká o hře Ashley Cheng, vedoucí projektu v kancelářích Bethesdy. "Z hlediska struktury je hra velmi podobná Skyrimu. Jdete tam, kam chcete a děláte to, co chcete. Ve světě budou různé frakce, ke kterým se můžete přidat a vytvářet si svou vlastní cestu dál."

Vypadá to tedy, že budeme mít před sebou obří galaxii a volnou ruku v průzkumu všeho. Maximální volnost tak půjde ruku v ruce s různorodými příběhy lidí a ras, na které narazíte během svého putování. Vaše cesta a osud hrdiny ale bude zcela ve vašich rukou.

Starfield vychází 11. listopadu roku 2022 pro PC a Xbox Series X/S.