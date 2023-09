Starfield ještě ani není venku pro všechny, ale už vznikají první mody. Tenhle do hry přidá DLSS

Starfield je sice venku pouze pro hráče, kteří si pořídili Prémiovou nebo Constellation edici, ovšem to nijak nebrání moderům, aby ukázali své umění. Hra už má rozsáhlou stránku na Nexus Mods. Většina toho bohužel nefunguje s jedinou výjimkou. Starfield Upscaler je mod, který vymění AMD technologii supersamplingu FSR za hráčům více známou technologii od Nvidie, DLSS.

I přes to, že AMD je hlavním partnerem Starfieldu, což vysvětluje proč se ve hře nachází FSR a ne DLSS, až 75 % hráčské komunity využívá grafické karty od Nvidie. Lidé z AMD se nechali slyšet, že Bethesda má jejich plné svolení do hry zakomponovat i DLSS, ovšem to se minimálně s vydáním předběžného přístupu nestalo. Je možné, že se ho dočkáme v budoucích updatech. Hráči, kteří již zmíněný mod vyzkoušeli se shodují, že sice vám to nepřidá na výkonu, ale hra vypadá lépe.