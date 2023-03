Starfield nestíhá první polovinu letošního roku. Očekávané sci-fi RPG vyjde až v září

Bethesda hlásí další odklad jejich očekávaného vesmírného RPG Starfield, které podle předchozích oznámení mělo vyjít v první polovině letošního roku. V novém videu ale Todd Howard přináší pro netrpělivé hráče špatné zprávy. Vydání bylo odsunuto na 6. září, což na druhou stranu ještě není žádná tragédie. Stále platí, že Starfield vyjde na PC a Xbox Series S|X.

Pořádnou ochutnávku toho, co nás ve Starfieldu vlastně čeká, dostaneme 11. června, kdy proběhne jeho vlastní Direct. Howard slibuje, že se o hře dozvíme vše pořádně do hloubky. Už přímo v tomto videu můžete zahlédnou pár záběrů z hraní a na nich Starfield rozhodně nevypadá špatně. Známe ale Bethesdu dobře, takže se to určitě neobejde bez řady bugů. Obzvlášť když se má jednat o tak obrovskou hru. Do jisté míry je to ale kouzlo jejich tvorby a nedá se jim upřít, že i přes tyto problémy se jejich předchozí hry neodmyslitelně zapsaly do herní historie.