Starfield odhalil detaily. Bethesda si připravila téměř hodinový rozbor plný záběrů z očekávaného sci-fi RPG

Kromě Xbox Games Showcase jsme se dočkali i samostatného prostoru pro Starfield. Nebyla nouze o ukázky, nové informace ani představení limitované edice ovladače pro Xbox.

Bethesda má za sebou velké tituly jako například sérii The Elder Scrolls nebo Fallout. Starfield je jejich první nově vytvořený vesmír po pětadvaceti letech. Není pochyb o tom, že se jedná o obrovskou hru, od které má mnoho hráčů veliká očekávání. Během Starfield Directu se Todd Howard a další členové týmu podělili o spoustu zásadních informací.

Vývojáři představili jejich nový systém tvorby postavy. Dostanete na výběr ze čtyřiceti přednastavených obličejů, které ovšem poté můžete pomocí velkého množství posouvátek upravit podle svého gusta. K dispozici by měla být všechna etnika, aby si každý vybral přesně to, co potřebuje. Vlasy a vousy nevypadají podle ukázky zrovna nejlépe, ale samozřejmě se to může ještě změnit, a navíc na tvář své postavy zase tak často koukat nebudeme. Vzhledem k velikosti celé hry to není extra velký problém.

Spolu s vzhledem si také vyberete minulost a původ své postavy, což se dá v podstatě přirovnat k systému tříd z jiných her. Každý vaší postavě propůjčuje trojici odlišných schopností. Máte také možnost si do začátku zvolit trait, například, že máte svého vlastního fanouška, který za vámi stále chodí a dělá vám společnost.

Vizuální stránka hry je kouzelná. Technologie je sice pokročilá, ale vizuálně vypadá zastarale. Samotní tvůrci to nazývají "NASA punk". Spolu s tím souvisí také smysl pro detail, který byl z ukázek patrný. Každý předmět, který můžete ve světe sebrat, což je téměř každý, má velice propracované detaily při prohlížení v inventáři, ale i pokud na něj hledíte na místě, kde jste ho našli.

Pokud se podíváme na příběh, naše cesta začíná v největším městě New Atlantis. V něm se nachází nejvíce vedlejších i hlavních úkolů. Důraz je kladen na to, aby město vypadalo opravdu živě. Ocitneme se u záhadné společnosti s názvem Constallation patřící k původním průzkumníkům vesmíru. Každý člen má svůj vlastní příběh, který můžete s nimi prožít. Úkolů a jednotlivých příběhů se bude ve Starfieldu nacházet obrovské množství. Vzhledem k tomu, že budeme mít možnost prozkoumat více než tisíc světů, kde většina z nich má vlastní osady a obyvatele nabízející nové úkoly.

Kromě New Atlantis jsme také měli možnost vidět Akila City nacházející se v Kolektivu volných hvězd. Podle ukázky to připomínalo takový vesmírný western. Klobouky, bary, lovci, to vše z toho přímo čiší. Jedná se o město potěšení, kde je možné opravdu cokoli. To ovšem není vše, v herním vesmíru se také nachází neosídlené soustavy, které jsou domovem gangů a místem, kde opravdu zastavovat nechcete.

Klíčovým aspektem hratelnosti je průzkum planet. Můžete narazit na mnoho druhů fauny i flóry. Každá planeta má odlišné materiály, které můžete těžit a využívat k vylepšením. Nebudou chybět ani náhodná setkání s jinými průzkumníky kosmu. Máte možnost se s nimi spojit a navázat přátelství, ale pokud to není váš styl, můžete také zničit každou loď, na kterou narazíte.

Předměty, které poté ze zničené lodi vypadnou, se dají sebrat přímo z vašeho kokpitu anebo se můžete pěkně postaru nalodit a vzít si vše sami. Nic vám nebrání v tom stát se pirátem a drancovat planety i lodě. Nebo si naopak dělat přátele. Hra opravdu klade velký důraz na to dát vám možnost dělat, co si zamanete.

Spolu s průzkumem vesmíru samozřejmě souvisí i vaše loď. Tu si můžete upravit jakýmkoli způsobem chcete. Každá část se dá předělat, vyměnit a z celku vytvořit například tvar ptakopyska, jak jsem mohli vidět v ukázce. Na lodi se nebudete nacházet sami. Máte svou vlastní posádku složenou ze členů Constallation. Každý má své vlastní schopnosti a může vám být nápomocen v jiných částech letu či při průzkumu.

Tady to ovšem nekončí, můžete si najmout kohokoliv, kdo má zájem s vámi brázdit vesmír. Vysvobozením ztraceného člověka si také vysloužíte jeho loajalitu, ale neplatí to pokaždé. Nemalou pomocí bude také robot Vasco, váš parťák, kterého se tvůrci snažili udělat více lidského a s vlastním charakterem. Pilotování vaší lodi vývojáři pojali do hloubky a budete tedy muset řešit věci jako je správa paliva nebo zda dáte během boje energii do štítů nebo zbraní.

Na svou loď si také můžete pořídit crafting station, čímž se dostáváme k dalšímu bodu. Zbraně. Těch je ve hře spousta a ještě širší jsou možnosti jejich modifikace. Přesně k tomu budete potřebovat již zmíněné materiály vytěžené z planet. Od zaměřovačů až po zásobníky, mnoho se toho dá změnit a někdy je to i potřeba. Každá planeta má jiné přírodní podmínky, někde je mlha a potřebujete zaměřovač, který skrz ni uvidí. Také gravitace se mění a tak zůstává otázkou, zda preferujete po výstřelu z vesmírného raketometu odletět na druhý konec planety nebo ne. Gunplay, který jsme mohli vidět v ukázkách, působil relativně plynule a přirovnal bych ho asi k Cyberpunku, kde byl plný akce a akrobacie.

Na každé planetě budete také moct vybudovat svou vlastní základnu. Z dostupných ukázek se jedná o velmi propracovaný systém zaměřený i na nejmenší detaily. Na základně pak můžete nechat člena své posádky. Ale pozor, záleží na schopnostech daného společníka, které budou determinovat její chod.

Představen byl také nový systém dovedností. Body dovedností budete získávat pomocí plnění výzev spojených s vaším zaměřením. Ve hře se bude nacházet pět dovednostních stromů a jeden, který mi opravdu uvízl v paměti, se orientuje na ovládání mysli mimozemšťanů.

Dočkali jsme se také představení sběratelské edice. Její hlavním lákadlem jsou chytré hodinky, které jsou kopií těch herních. Budou propojitelné s vaším telefonem a nabídnou v podstatě to, co každé chytré hodinky. Dále bylo představeno tematické příslušenství ke konzoli Xbox zahrnující ovladač inspirovaný kokpitem vaší lodi a sluchátka. Obě periferie vypadají velice dobře a věřím, že mnoho hráčů zaujmou a uspokojí. Jelikož jde o limitované edice, tak jejich cenovka bude o něco vyšší než u běžného příslušenství.

Celkově celá prezentace působila mile a vyvolávala ve mě příjemné pocity. Nadšení, nedočkavost, zvědavost, to vše vystihuje, jak se ohledně Starfieldu cítím. Je jasné, že se jedná o obrovskou hru, která nabídne nespočet hodin zábavy. Hra dorazí již 6. září letošního roku na PC a Xbox Series S|X. Stejně jako ostatní hry od Xbox Games Studios bude i Starfield ode dne vydání součástí Game Passu.