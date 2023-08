Starfield odkrývá příběh svého vesmíru. První člověk se na Mars dostal v roce 2050

Po letech nás čeká nové dobrodružství z dílny Bethesda Studios. Starfield bude mít premiéru 6. září, respektive už 1. září, pokud si připlatíte za dražší edici. S blížícím se vydáním nám vývojáři ukázali slušnou porci záběrů ze hry během letní prezentace Xboxu a nedávno představili některé z metropolí v rámci animovaných příběhů. Nezáleží ale jen na tom, co budeme prožívat během hraní mi sami. Svět Stafieldu má jasně danou minulost, kterou Bethesda na oficiálních stánkách hezky přehledně odhalila.

Náš příběh začíná až v roce 2330, kdy už je v různých částech vesmíru celkem rušno. Ještě před třemi stovkami let ale člověk nevkročil na žádnou cizí planetu. To se změnilo roku 2050, kdy se lidstvo dostalo na Mars. V následujících desetiletích už byl pokrok rychlejší. Okolo roku 2100 už byl život ve vesmíru běžnou záležitostí.

Přesouváme se k roku 2156. Lidstvo se dostalo do systému Alfa Centauri. Jen o tři roky později dochází k založení Spojených Kolonií. Hned v roce 2160 je založené město New Atlantis a o rok později je ustanoveno hlavním městem společenství. Po sedmi letech zakládá Solomon Coe město Akila City v soustavě Cheyenne, které také můžete zahlédnout v již zmíněných animácích.

Dalších pár desítky let vznikaly další aliance a neobešlo se to ani bez rozepří. Ty vyvrcholily roku 2196, kdy začala Narionská válka trvající dalších 20 let. Pokud nebudeme počítat válku kolonií v letech 2307-2311, vše zásadní se točí okolo Constellation, organizace elitních objevitelů, kteří se snaží posouvat hranice všech vědeckých oborů kupředu. Její členové se několikrát obměnili a stále přibývají nováčci.

Jejich největší úspěch pochází z roku 2310, kdy se jim dostal do rukou jakýsi artefakt. O tom, jakou roli ve Starfieldu sehraje, zatím nevíme. Vlastně ani není jasné, co je zač a k čemu slouží. Je tedy docela pravděpodobné, že bude hrát důležitou roli v příběhu a rozhodně není jediný svého druhu. Je tedy jasné, po čem budeme během našich výletů po galaxii pátrat.

Zdroj: Bethesda