Starfield přidá nové způsoby cestování. Pracuje se také na mapách pro jednotlivá města

I když Starfield (naše recenze) nesklidil vyloženě negativní hodnocení, čekalo se od něj zkrátka víc. Podobně jako v případě Falloutu 76 od něj ale Bethesda nehodlá v nejbližší době dát ruce pryč - právě naopak. Nedávno se do PC verze dostala oficiální podpora technologie DLSS. V rozmezí zhruba každých šesti týdnů je podle příspěvku v diskuzi na Redditu v plánu vydávat updaty s vylepšeními a novinkami, mezi které spadá třeba podpora FSR3 nebo XeSS.

Bethesda pak přímo zmiňuje, že se počítá i s přidáním plnohodnotných map pro města, jejichž absence patří od vydání k nejkritizovanějším věcem. Vedle toho také padlo, že se mají fanoušci těšit na nové způsoby cestování. Prý si ale musíme ještě počkat, než nám budou moci konkrétně říct, co je tím myšleno. Stále se počítá se slíbenou oficiální podporou modifikací. I když už nyní do Starfieldu vznikají mody od komunity, s nástroji od Bethesdy to bude přeci jen jednodušší.

Vylepšení a oprav se dočká také technický stav. Podle všeho je ve Starfieldu stále několik úkolů, jejichž průběh nefunguje tak, jak Bethesda zamýšlela. Těchto menších oprav bugů se má chystat celá řada. Pokud ale nechcete čekat, až se k tomu všemu dostanou vývojáři, zabruste do komunitní tvorby, která opravuje, upravuje či přidává řadu věcí.

