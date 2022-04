Starfield trousí pohlednice ze hry. Podívejte se na uniklé obrázky z roku 2018

Na Redditu se objevila hrstka uniklých obrázků z raného buildu hry.

Jak už to tak na Redditu bývá, často se k nám do rukou dostane celá řada úniků a tajných herních materiálů. Stalo se tak i tentokrát a my se tak můžeme podívat na několik obrázků z očekávaného sci-fi Starfield od Bethesdy.

Mělo by jít o obrázky z raného buildu hry, někdy z roku 2018. Už v té době je však vidět solidní smysl pro detail a některé velmi pečlivé textury. Jsme tedy zvědavi, jak se hra ukáže v letošním roce.

Starfield vychází v listopadu letošního roku pro PC a Xbox Series X/S.