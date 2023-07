Starfield ukazuje život obyčejných lidí a velká města své galaxie v sérii animovaných filmečků

Nabitá podzimní sezóna se blíží a jednou z nejvyhlíženějších novinek je právě Starfield od Bethesdy. Po prezentaci věnované přímo tomuto sci-fi RPG jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí, ale stále je co odhalovat. Ve Starfieldu totiž budeme moci procestovat vesmír se stovkami planet. I když ne všechny budou obydlené, tak na některých lidstvo dokázalo vybudovat obrovská města. Na pár z nich se podíváme v antologii Obydlené soustavy, což je série krátkých animáků.

První z nich nás vezme do New Atlantis, hlavního město Spojených kolonií. Prostý kurýr Kent se přidává mezi jednotky tohoto společenství s cílem propracovat se mezi městskou smetánku. Zanedlouho mu ale dojde, že ho mnohem víc láká putování vesmírem než dlouhé vysedávání v luxusním bytě.

Ulicemi Akila City nás provede Vanna, která se snaží zprovoznit svoji loď, aby mohla vyrazit objevovat hvězdy. Vypadá to, že zdejší obyvatelé se nezdráhají při jakémkoliv konfliktu vytáhnout zbraň. Do takové situace se připlete i Vanna, ale ve výsledku to pro ni skončí více než dobře.

Do třetice tady máme krátký příběh páru tuláků ve městě Neon, kteří přežívají díky drobným krádežím. Jedna z jejich obětí je ale členem společnosti Ryujin Industries, která má oči všude. Ada a Harper se kvůli kořisti dostanou do potyčky, která dost možná budou v budoucnu ještě litovat.

Nejenže tato videa ukazují města, do kterých se při hraní budeme moci podívat, ale také nastiňují situace, do kterých se nejspíš sami dostaneme. Skrz rozhodnutí jistě budeme moci ovlivnit vztahy s každou zmíněnou korporací či společenstvím. Co všechno si pro nás Bethesda ve Starfieldu přichystala, se dozvíme 6. září na PC a XSX, kde bude hra ode dne vydání součástí Game Passu.