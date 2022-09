Startuje rodinný Game Pass. Pět lidí s PC či Xboxem bude hrát za pakatel

Game Pass byl výhodný i doposud, ale se sdílením předplatného to bude masakr

Microsoft oficiálně odstartoval Game Pass pro rodiny a přátele. Až pět hráčů se najednou může dělit o výhody plynoucí z dosud nejvyššího tarifu Game Pass Ultimate. Získají tedy neomezený přístup ke katalogu stovek her pro PC a Xbox One i Series, zlaté členství v Xbox Live, předplatné EA Play pro konzole i počítače, streamované hraní přes cloud a k tomu další výhody či slevy na nákup her.

Novinka je nicméně zatím dostupná jen v Kolumbii a Irsku, do dalších zemí ji Microsoft vpustí až v nadcházejících týdnech či měsících. Game Pass Ultimate stojí v Irsku 12,99 €, Game Pass Friends & Family je za 21,99 €. V Kolumbii jsou ceny 29 900 pesos, resp. 49 900 pesos. V obou případech je tedy cena o dvě třetiny vyšší.

Z toho nám vychází, že v Česku by pak nový tarif mohl stát asi 569 Kč měsíčně, protože standardní Ultimate je za 339 Kč. Vyplatí se, i kdybyste do týmu přidali pouze jednoho hráče navíc. S celkovými pěti pak předplatné bude stát 114 Kč měsíčně na hlavu. Microsoft navíc nedělá drahoty jako filmové či hudební služby a rovnou říká, že Game Pass je i pro kamarády. Není nutné být součástí jedné rodiny, sdílet domácnost apod.

Omezení jsou je tři:

Předplatné spravuje pouze ten, kdo platí. Jen on může pozvat další členy do skupiny.

Ze skupiny lze hráče i vyloučit (či sami mohou odejít) a pozvat jiné. Stejní hráči se mohou do jedné skupiny dostat jen dvakrát za rok.

Správce předplatného může ročně přizvat jen osm hráčů. Nelze je tedy volně vyhazovat a přijímat, aby si zahrála celá vesnice.

via Neowin