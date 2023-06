Startují Days of Play plné zlevněných her a hardwaru. PlayStation 5 koupíte už za 11 990 Kč

Na PlayStationu odstartovali Days of Play, což znamená nejen velkou slevovou akci v tamním digitálním obchodě, ale také slevy na hardware i krabicovky do 12. června. Akce se celkově účastní více než 10 českých obchodů, kde najdete ve slevě i samotnou konzoli PlayStation 5. Sice už byla příležitost, kdy jste si ji mohli pořídit ještě levněji, ale cenovka 11 990 Kč také není vůbec špatná.

Dalším hardwarem v nabídce jsou například sluchátka Pulse 3D za 1 799 Kč, která naplno využívají prostorový zvuk na PlayStationu 5, ale dobře poslouží i na PC a dalších zařízeních. Z menších doplňků tady máme ještě PS5 HD kameru za 999 Kč a ovladač Media Remote za 499 Kč.

Ještě než předeme k samotným hrám, tak součástí Days of Play je také slevy na předplatné PlayStation Plus. Roční předplatné je zlevněné o 25 % a platí pro všechny tři varianty. Stejně tak ušetříte i v případě, pokud chcete upgradovat na dražší variantu z již běžícího předplatného.

Poprvé je ve větší slevě krabicová i digitální verze loňského hitu God of War Ragnarök. Doporučuje sáhnout po krabičce, protože zatímco digitál stojí 1 313 Kč, za krabicovku dáte 999 Kč. Podobný scénář nastává i u Horizon: Forbidden West. Nabídka krabicových her z rámci Days of Play ale není příliš rozsáhlá, takže se i tak vyplatí zamířit do PlayStation Store, kde jsou kromě samotných her zlevněná i jejich rozšíření.