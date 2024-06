State of Decay 3 nabídne neobvyklý zážitek ze světa plného zombíků. S vývojem pomáhá několik studií Xboxu

Xbox na své letní prezentaci mimo jiné po dlouhé době předvedl také třetí díl oblíbené zombie přežívačky State of Decay od studia Undead Labs. Vedle toho se členové týmu trochu více rozpovídali o tom, co můžeme od jejich novinky očekávat. Už z dřívějška víme, že cestou k úspěchu je založení komunity přeživších, která bude spolupracovat na dosažení svých cílů. Na těchto základech bude stavět i trojka s tím, že důraz na nutnost spolupráce s ostatními přeživšími ještě povýší.

„Není to cesta jednoho hrdiny. Místo toho svět State of Decay vypráví příběh o změnách prostředí, které odhalují věci již ze své podstaty hodnotné pro naše přeživší. Věci jako vynalézavost, odolnost, přizpůsobivost, kolektivizmus - to jsou vlastnosti, se kterými přežijete,“ říká producent Philip Holt. Zároveň ale dodává, že hráči nebudou muset ve světě být neustále pohromadě. Jako příklad dává hraní v kooperaci ve čtyřčlenné partě. Každý může vyrazit na průzkum jiné části otevřené mapy. Svět funguje tím stylem, že každý hráč má přístup ke sdílené uložené pozici, takže je v podstatě jedno, kdo hru zakládal. Tento způsob si tvůrci vypůjčili od Grounded. Právě studio Obsidian, které za Grounded stojí, pomáhá s vytvářením otevřeného světa a flexibilní online kooperací.

State of Decay 3 má být pro sérii největším pokrokem v mnoha ohledech. Mimo jiné chtějí tvůrci více přitlačit na důležitosti umírání přeživších, což můžete vidět i přímo v traileru. I tentokrát platí, že jakmile postava zemře, je nadobro pryč. Ostatní, kterým se podařilo spárům zombíků uniknout, budou na padlé vzpomínat a stále budou mít v jejich komunitě místo.

Aby ke ztrátám docházelo co nejméně, bude to chtít pořádnou výbavu. Od předchozího dílu uplynulo několik let a přeživší se za tu dobu adaptovali. Proto nyní v rámci výroby budeme moci vytvářet všemožné novinky od obrněného oblečení, přes upravené zásobníky zbraní až po kuše s unikátními funkcemi a vlastním designem.

Razantní pokrok má přijít i v ohledu technologie. Vše, co vidíte v traileru, je renderované v reálném čase s použitím assetů přímo ze hry. Celé to pohání Unreal Engine 5. Aby ho mohli využít na plno, tak přiložilo ruku k dílu také studio The Coalition, které má vedle toho také plné ruce práce s novými Gears of War. Vedle toho se zapojily také týmy Blind Squirrel Games a Wushu Studios, které sice přímo nepatří Microsoftu, ale mají přispívat svou expertízou ohledně technologií.

Kdybychom se vrátili o pár generací zpět, nejspíš by nepanovala velká očekávání. Masivní vlna zombie her už je ale několik let za námi a State of Decay 3 vypadá, že by mohla přinést něco víc než další tuctovou akci, kde budeme kosit zástupy nemyslících nakažených hnusáků. Je ale stále otázkou, kdy uvidíme, jak to Undead Labs nakonec zvládli. V závěru traileru totiž nenajdeme přesné datum ani rok plánovaného vydání.

