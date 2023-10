Steam Deck se dočká nástupce, další generace handheldu ale dorazí až za pár let

Valve se již od předloňského představení Steam Decku netajilo ambicemi, že by se tento „kapesní“ herní počítač mohl dočkat i vylepšených verzí. Pořád je to PC s relativně standardním hardwarem, který se rychle vyvíjí. Podle Pierra-Loupa Griffaise, který pro Deck připravuje Steam OS, ale firma s novými generacemi spěchat nebude.

V odpovědi pro magazín The Verge totiž Griffaise uvedl, že potenciální Steam Deck 2 dorazí nejdříve koncem roku 2025. Takový odstup je podobný půlgeneračním upgradům klasických herních konzolí.

O výkonnějším Steam Decku se přitom spekuluje již několik měsíců, když AMD uvedlo výkonnější mobilní čipy Ryzen Z1, které pohánějí konkurenční přenosné herní počítače Asus ROG Ally (naše recenze) nebo Lenovo Legion Go (naše první dojmy). Mají o dvě generace novější procesor a o generaci pokročilejší grafický akcelerátor.

Model Jádra/HT Frekvence P iGPU Výkon iGPU TDP Ryzen Z1 Extreme 8/16 Zen 4 3,3–5,1 GHz 12C RDNA3 8,6 TFLOPs 9–30 W Ryzen Z1 2/4 Zen 4 + 4/8 Zen 4c 3,2–4,9 GHz 4C RDNA3 2,8 TFLOPs 9–30 W Aerith (Steam Deck) 4/8 Zen 2 2,4–3,5 GHz 8C RDNA2 1,6 TFLOPs 4–15 W

Papírově jsou mnohem výkonnější, ale při zkrocení čipů tak, aby měly co nejnižší spotřebu, v praxi nejsou o tolik rychlejší než Aerith použitý ve Steam Decku. A to zmiňuje i Griffais. Valve nechce kvůli výkonu obětovat efektivitu, potažmo výdrž zařízení. Proto nejspíš počká na hardware, který při stejném energetickém profilu nabídne podstatně vyšší výkon než Ryzen Z1. Teoreticky by to mohl být zatím nepředstavený Ryzen Z2 z rodiny Strix Point, který přinese procesorová jádra Zen 5(c) a grafiku RDNA 3.5.

Plány se však samozřejmě mohou měnit, Valve se k ničemu nezavazuje, ale delší odstup mezi generacemi bude užitečný i pro hráče a vývojáře. Dnes se již při tvorbě her často počítá s „režimem Steam Decku“, který nastaví parametry tak, aby hra běžela plynule, aniž by se s detailním nastavením grafiky museli nimrat přímo hráči. Více generací zařízení s různým výkonem toto pohodlí naruší.

Hráči ale kromě vyššího výkonu volají také po lepším displeji. Sedmipalcová obrazovka Decku totiž není moc dobrá ani na poměry LCD. OLED by počítači slušel lépe, hodila by se podpora VRR/FreeSyncu, což by se samozřejmě zvýšilo cenu. Jestli Valve připraví model s jiným displejem, jako to udělalo Nintendo se Switchem, ale dosud nikdo povolaný ani nenaznačil.