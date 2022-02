Steam Deck se vybije za 90 minut, pokud si neuzamknete snímkovou frekvenci

Po původním odkladu to vypadá, že Steam Deck dorazí k prvním hráčům opravdu ještě v únoru. Valve předčasně rozeslalo pár kousků na testování a kromě optimalizace a dalších věcí se samozřejmě řeší i výdrž baterie. Oficiální informace od Valve tvrdí, že máme očekávat 2-8 hodin. Podle testů GamersNexusu je ale minimální výdrž ještě o něco níže.

Při hraní Devil May Cry 5 s neomezeným počtem snímků za sekundu a vypnutým Vsyncem Steam Deck vydržel 87 minut. Při hraní byl navíc nastavený jas na 50 %. Pro srovnání pak při dalším testu byly FPS uzamknuty na 60. S tímto nastavením už se na 2 hodiny dostal bez problému.

Podobně to samozřejmě bude i u dalších náročnějších her, které necháte běžet na to nejvyšší možné nastavení. Důkazem toho je další test od YouTubera The Phawxe, kterému při hraní Controlu baterie vydržela zhruba 90 minut. Také zmiňuje, že se mu při hraní nepodařilo dosáhnout horní hranice výdrže, tedy 8 hodin.

Jelikož má display Steam Decku jen 60 Hz, tak není důvod, proč byste na něm měli hrát ve více FPS. Pokud ale chcete, aby vám baterie vydržela déle, tak se s uzamčením FPS stejně budete muset uchýlit k dalším snižováním nastavení.

