Steam Deck už umí ukočírovat 80 ze stovky nejhranějších her v knihovně Steamu

Steam Deck při svém oznámení vzbudilo velkou pozornost a pokračuje v úspěšné cestě vstříc hráčům. "PC do kapsy", ve kterém si přehrajete spoustu svých oblíbených her z knihovničky Steamu? Kdo by to nebral! Valve nyní oznámilo, že se jim podařilo precizně optimalizovat už 80 her ze stovky nejhranějších titulů Steamu.

Samozřejmě stále nechybí problémy, které se společnost snaží vyřešit. Proton, který se stará o kompatibilitu titulů na nové platformě, si moc nerozumí s anti cheatovacím systémem mnoha moderních her. Tituly jako PUBG, Destiny 2, Apex Legends či Halo Infinite jsou tak v tuto chvíli na Decku nehratelné. Práce ale neustávají.

Valve se také nechalo slyšet, že lehce mění strategii. Zatímco původně se studio zaměřovalo na nové hry, které by na Decku mohly běžet, nyní přesměrovalo svou pozornost na samotný hardware a chce se postarat o to, aby při startu prodejů všechny možné tituly běžely co nejplynuleji a s precizní optimalizací. Ačkoliv tedy Steam Deck nedorazí na trh s exkluzivitami, obrovská knihovna s 18ti letou historií se postará o to, že budete mít co hrát.

Steam Deck prozatím míří na trh v únoru roku 2022. Doufejme, že bez dalších odkladů.