Steam Link umí streamovat VR hry do headsetů od Mety. Novinku doprovází výprodej her pro virtuální realitu

Doposud jste si skrz funkci Steam Link mohli na své lokální síti přenášet obraz na různá zařízení, zatímco hra stále běžela na vašem PC. Tato vychytávka se nyní rozšířila i na VR headsety Meta Quest 2, 3 a Pro. Bez složitějšího propojování si tak můžete zahrát i hry, na které headsety samy o sobě nestačí. Steam Link je navíc zdarma a najdete ho přímo na stránkách Mety.

Postup na zprovoznění je velmi jednoduchý. Stačí si na svém PC zapnout Steam v režimu SteamVR, připojit svůj headset ke stejné síti, spustit aplikaci a ta už vás vším provede v rámci několika kroků. Je tady ale pár požadavků, které pro správné fungování musíte splnit. Je potřeba mít PC připojené kabelem k routeru. Vaše síť pak musí fungovat na frekvenci 5 GHz.

Počítač by pak měl mít alespoň grafickou kartu Nvidia GTX 970 a systém Windows 10 nebo novější. Steam pak navíc doporučuje, aby váš router uměl Wi-Fi 6 nebo 6E a také se vám bude hodit 16 GB RAM v PC. Pro zajištění plynulého zážitku ve většině her by vám pak měla stačit karta Nvidia RTX 2070. Podle ohlasů hráčů funguje bezdrátové připojení tímto způsobem až překvapivě dobře a zájem o VR hry na Steamu od vydání této novinky narůstá.

Toho chce Steam náležitě využít, a tak v jeho obchodě najdete festival virtuální reality, kde je kromě slev také řada demoverzí k vyzkoušení zdarma. Můžeme doporučit třeba Superhot VR (9€), což je střílečka, ve které čas plyne jen v případě, že se pohybujete vy sami. Demoverze je pak dostupná i u české novinky Next Move. Ke dnešnímu dni jsou stále jedny z nejvychvalovanějších VR her Half-Life: Alyx a Beat Saber. Bohužel ani jeden z těchto titulů není součástí výprodeje.

