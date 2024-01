Steam má nová pravidla pro hry vytvořené AI. Vývojář musí její využití přiznat a zajistit bezpečnost

S loňským rozmachem AI snad ve všech technologických odvětvích nepřišly zkrátka ani videohry. Začaly se objevovat narychlo spíchnuté tituly, proti kterým Steam zakročil kompletním zákazem obsahu vytvořeného čistě umělou inteligencí. Valve na svém blogu přiznává, že pro pochopení tohoto komplikovaného a neustále se vyvíjejícího prostředí potřebovali hodně času. Po více než půl roce tedy přicházejí pravidla nová.

Na první velkou změnu narazí vývojáři při vyplňování dotazníků, který předchází vydání hry na Steamu. Nově je jeho součástí kategorie určená pro obsah vytvořený umělou inteligencí a je rozdělená na dvě části. První se týká obsahu vytvořeného v předstihu. Do toho spadají textury, kód, zvuky a další základy hry. Stejně jako u klasických her se vývojář zavazuje, že jeho výtvor neporušuje autorská práva a výsledný produkt se neliší od propagačních materiálů.

Druhá část této kategorie zahrnuje obsah vytvářený skrz AI v reálném čase. Kromě toho, že musíte splnit již zmíněné podmínky ohledně autorských práv, musí vývojář také Valve dokázat, že do hry implementoval dostatečnou ochranu, aby AI nebyla schopná generovat nevhodný nebo nelegální obsah. Během schvalovacího procesu se každá z částí samozřejmě bude ověřovat ze strany Steamu. Pokud by přeci jen ale něco prošlo a na nevhodný obsah by narazili až hráči, tak bude možné hru nahlásit přes nový systém.

Aby zákazník jasně věděl, co kupuje, tak u každé hry bude uvedeno, jestli a jak umělou inteligenci využívá. Máme trochu obavy, že s těmito změnami velmi brzy Steam zaplaví hromada balastu. To by ostatně pro tuto platformu nebyla výjimka, už před AI tady vycházela denně hromada her, přičemž valná většina z nich ani nestojí za řeč. Valve uvádí, že je do budoucna obecně otevřenější ke hrám s AI. Jedinou výjimkou jsou hry se sexuální tematikou pro dospělé. Pokud taková někdy vznikne (divili bychom se, kdyby už neexistovala) a bude využívat AI v reálném čase, na Steam se nedostane.

Zdroj: Steam