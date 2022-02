Co se nejvíc hrálo na Steamu v únoru 2022. Toto jsou nejoblíbenější hry pro PC

Kdo chce přežít, tomu nestačí jen ustřelovat hlavy zombíkům. Jsou tady také deprese, hladovění, problémy s důvěrou, osamělost, nemoci, šílenství… Hráči se snaží co nejdéle vydržet v apokalyptické oblasti Kentucky, která je plná zombie a kterou vláda uvrhla do karantény. Svět se postupně stává stále opuštěnějším, dochází k vypínání vodovodních a elektrických sítí a následně i k erozi a mizení staveb.

V hororové hře se jeden z hráčů ujme role zlotřilého zabijáka. Ostatní čtyři hrají za přeživší, snaží se uniknout a vyhnout dopadení. Přeživší hrají z pohledu třetí osoby a mají tak o situaci lepší přehled. Zabiják vidí svět z první osoby a lépe se tak může soustředit na svou kořist. Cílem přeživších je uniknout v každém střetnutí ze zabijákova území, aniž by je chytil. Zní to jednoduše, jenže prostředí se při každé hře mění.

Prostě fotbal. Hratelnost FIFA se v této verzi posunula nejvýrazněji za několik let a konečně dodává zážitek, který si fotbaloví fanoušci zaslouží. Pohyb hráčů je mnohem uvěřitelnější a je daleko složitější udržet neustálou kontrolu nad míčem. Každá chybička vás může stát ztracený balón. Obrovskou vzpruhou prošli především obránci, jejichž pohyb po hřišti působí mnohem organizovaněji a více jim pomáhá i zbytek týmu. Takže defenziva bývá poměrně kompaktní a útočníci to letos mají o poznání těžší.

Hráč se vžije do role Tenna, jednoho z legendárních bojovníků, mistrů ve zbrani a nositelů technologicky vyspělého obleku Warframe. Po velké válce se tato rasa ochránců propadla do zapomnění, nyní jsou však jejich služby opět v kurzu. Armáda frakce Grineer se rozrůstá, plení sluneční systémy a vy jste jediní, kdo ji může zastavit.

Warframe je sci-fi akční adventura, která už od roku 2013 snad nejlépe ze všech ukazuje, jak zacházet s modelem free-to-play. Hráčům nabízí spoustu obsahu, aniž by bylo nutné tlačit je do mikrotransakcí a zbytečných útrat. Hra kombinuje neustále se vyvíjející MMO svět a akční adventuru z pohledu třetí osoby. Nechybí ani bohaté RPG prvky, vylepšování vesmírné lodi, obleků, zbraní a schopností.

V této hře není nejdůležitější to, co se odehrává na trávníku a jak jste vy sami šikovní s digitálním balónem. K dispozici máte 123 předních fotbalových lig, vaším úkolem je moudře utrácet a dovést svůj klub na vrchol. Jste šéf, ne hráč. Vybudujte prvotřídní zázemí, opřete se o odborné znalosti při řešení každodenních výzev, najděte mezi hráči neobjevené talenty. Je na vás, abyste vytvořili systém, který bude opakovaně přinášet úspěchy. Nasměrujte svůj tým ke slávě.

Toto MMORPG vzniká pod záštitou Amazonu, který se už dost dlouho snažil proniknout na herní trh. Vydáte se do světa Aeternum, kde se teprve nedávno objevily nadpřirozené síly a obyvatelé prozkoumávají, jak je využít. V New Worldu můžete hrát za všechny tradiční herní třídy. Nechybí tedy rytíř, mág nebo lukostřelec. Jeden rytíř ale nemusí být jako druhý. Variabilita je jedním z hlavních taháků, stejně jako grafické zpracování, které je oproti konkurenci směřováno více k realistickému pojetí světa.

10. Team Fortress 2

1 607 000 odehraných hodin za den

I patnáct let stará střílečka má stále co nabídnout. Team Fortress 2 je týmová free-to-play akce, kde si vyberete jednu z devíti hratelných postav. V připravených arénách vyvedených ve velmi typické grafice bojujete v některém z online módů: Capture the Flag, Control Point, Payload, Arena, King of the Hill. Kdo si hned netroufne na online, má možnost trénovat s počítačovými protivníky.

Hodnocení recenzentů: 92 % (z 17 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 90 % (z 7 037 hodnocení)

Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: akční hra, střílečka, střílečka FPS, taktická hra

Herní režimy: kooperace, více hráčů

Průměrná doba hraní: 83 h (hlavní příběh), 1107 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Electronic Arts, Valve Software

Vývojář: Valve Software

Datum vydání: 10. 10. 2007

Digitální distribuce: Steam