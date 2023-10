Steam Next Fest zahrnuje stovky demoverzí. Zahrát si můžete třeba The Talos Principle 2 nebo RoboCopa

Pomalu se stává tradicí, že několikrát do roka si můžeme v rámci festivalu Next na Steamu vyzkoušet ochutnávky her, které teprve chystají svoji premiéru. Jinak to není ani tentokrát. Až do 16. října si můžete osahat pár stovek novinek, mezi kterými se najde i několik očekávaných pecek. Máme pro vás pár tipů na hry, které byste neměli minout.

Začneme těmi největšími jmény. V listopadu se chystá vydání The Talos Principle 2, pokračování logické FPS hlavolamky, která společně s Portalem už dlouhou dobu stojí na pomyslném vrcholu svého žánru. Pokud vám vyhovuje akčnější hratelnost, tak zkuste Robocop: Rogue City. Optimalizace podle ohlasů hráčů není zatím žádný zázrak, ale tenhle policejní příběh z Detroitu umí překvapit. Ještě o něco rychlejší a pořádně kyberpunková je pak akce Ghostrunner 2. Více parkouru, více vychytávek a jízda na motorce. To jsou některá z vylepšení oproti prvnímu dílu.

Na festivalu nechybí ani české a slovenské stopy. Už včera jsme vás informovali o demoverzi Last Train Home. Zaujmout hráče se snaží také Forgotten but Unbroken od slovenského studia Centurion Developments. Jestli máte rádi Xcom a k tomu období druhé světové války, tohle je rozhodně něco pro vás. Nechybí tady ani český dabing. Od vývojáře Ondreje Angeloviče ze Slovenska pak pochází logická hra Artificial. V tomhle sci-fi příběhu budete řešit hádanky založené na hrátkách s fyzikou.

A teď pár menších kousků, jejichž jména nejsou tak zvučná, ale šanci by si zasloužila. Třeba Foundry je takové trojrozměrné Factorio. I když ho tvůrci stále dávají postupně dohromady, jde o povedený simulátor automatizace všeho, na co si vzpomenete. Pro chvíle relaxu by pak mohla dobře posloužit kooperační onlineovka Pioneers of Pagonia. S ostatními hráči se snažíte vybudovat příbytky, vytvořit fungující ekonomiku a prozkoumat vše, co se dá.

Jestli vám není cizí žánr metroidvania, Last Faith nevypadá vůbec špatně. Je tady toho zkrátka dost. Z retro stříleček vypadá slibně třeba Wizordum. Celý výpis her, které si můžete vyzkoušet, najdete na Steamu a sami si můžete brouzdat svými oblíbenými žánry.