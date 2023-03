Steam rozjel jarní výprodej. Zapojila se vydavatelství z celého světa i česká studia

Je tady další z tradičních sezónních výprodejů na Steamu, kde najdete zastoupení her ze všech možných žánrů. Jako obvykle to předznamenává krvácení peněženek hráčů. Zlevněné jsou jak ověřené tituly, tak novinky staré jen pár týdnů. Mezi ně patří třeba Hi-Fi Rush (27€), který v den oznámení rovnou vyšel a sklidil nadšené reakce. Ostatně s většinou her zastoupených Bethesdou neuděláte chybu a téměř každá z nich je také zlevněná.

Slevy jsou rozdělené podle žánrů, sérií, vydavatelů... Zkrátka si jednoduše najdete přesně to, o co máte zájem. Za zmínku třeba stojí Resident Evil, který 24. března přivítá remake čtvrtého dílu. Rozhodně se ale podívejte i na předělaný Resident Evil 2 (10€) nebo Resident Evil 7 (8€). Zlevněný je i ten nejnovější díl, tedy Resident Evil Village (20€).

Pokud nejste na horory, co takhle tichá práce zabijáka? Hitman: World of Assassination (38,5€) sice svojí cenovkou může odradit, ale rozhodně za to stojí. Spojuje v sobě totiž obsah ze všech tří nejnovějších dílů této série. Navíc se do akce můžete na PC pustit i ve virtuální realitě.

Najde se samozřejmě i zastoupení českých her. Fanoušci boomer shooterů by se určitě měli podívat na HROT (12,6€), který je výtvorem jediného vývojáře. Od studia Amanita Design je tady hned několik her, které za to stojí. Třeba hororovka Happy Game (6,6€) nebo Chuchel (3€) jsou výborné adventury. A pokud se poohlížíte po řešení hádanek, s Creaks (6€) neuděláte chybu.