Steam spustil sportovní festival. Na své si přijdou fanoušci fotbalu, basketbalu i hokeje

Po hlavolamech a hádankách Steam vyhradil svůj další festival sportovním fanouškům. Pokud jste čekali s nákupem aktuálních ročníků zaběhlých sérií, tak nyní je ta správná příležitost si je pořídit, protože valná většina z nich je ve slevě. Do čela se staví FIFA 23 s cenovkou 21€. EA nám sice už v létě má představit budoucnost svého fotbalu poté, co ukončilo spolupráci s organizací FIFA, ale momentálně byste lepší fotbálek hledali marně.

Štěstí se usmálo i na fanoušky basketbalu. NBA 2K23 nepatří mezi nejpopulárnější ročníky, ale podobně jako u fotbalu není ani u tohoto sportu konkurence příliš zdatná. V tomhle případě cenovka klesla na 9,6€. Možná trochu nečekaně došlo i na hokej. NHL 23 byste na Steamu hledali marně. Objevila se tady ale čerstvá rogue-like záležitost Tape to Tape (17,55€). Kromě akce během samotných zápasů se musíte hlavně starat o fungování týmu, zajišťovat schopné hráče a starat se o vybavení. Tape to Tape je zatím ve fázi předběžného přístupu, ale podle hodnocení hráčů je na tom už nyní více než dobře.

Vedle klasických sportů, které byste na takovém festivalu očekávali, tady máme i lovecké hry, ve kterých vyrazíte s puškou do divočiny, abyste si ulovili co nejlepší trofej. Do tohoto výčtu spadá i Way of the Hunter (26,8€) od slovenských Nine Rocks Games. Prvotní problémy s optimalizací mizí s přibývajícími updaty a vaše loviště se neustále rozšiřuje skrz DLC, která jsou momentálně také zlevněná. To platí i pro celý season pass. Stálicí v tomto žánru je pak theHunter: Call of the Wild (6€).

A na chvíli zase zpátky k fotbalu. Pokud se rádi topíte v nejrůznějších tabulkách a statistikách, Football Manager 2023 (36€) vás uspokojí do sytosti. Je na vás, jestli se chopíte již zaběhlého týmu nebo zkusíte svoji vlastní sestavu vytáhnout mezi světovou špičku. V tomhle případě přímo neovlivňujete to, co se děje na hřišti, ale obstaráváte vše na pozadí do posledního detailu.

Nabídka je samozřejmě mnohem širší. Pro hraní s partou kamarádů se výborně hodí třeba Golf With Your Friends (5€) a zapálené skejťáky by mohlo zaujmout Session (20€), které na rozdíl od her Tonyho Hawka není úplně čistou arkádou. Na nákupy máte čas do 22. května.