Steam startuje zimní slevovou nadílku. Držte si peněženky

Jsou tu vánoční svátky a s nimi již tradičně i velký zimní výprodej na Steamu, který odstartoval právě před pár hodinami. Zaskočte si tedy na oficiální stránky obchodu a vyberte si z nadílky desítek populárních i méně známých her.

Nadílka her je již klasicky bohatá a velmi různorodá, pokrývá většinu žánrů, známé AAA hity i indie hříčky, takže si vybere opravdu každý. Co konkrétně je ve slevě? Téměř všechno. Nechybí velké tituly jako Halo: The Master Chief Collection, populární hříčka Fall Guys, sci-fi Control či výborná strategie Planet Zoo.

Hry zadarmo nebo se slevou: velké rozdávání her a Prison Architect zdarma

Najdete tu však také klasiky, jako Far Cry 5, Kingdom Come: Deliverance, American Truck Simulator nebo Anno 1404. A pokud je vám toho stále málo, jsou tu i celé série jako Batman Arkham, Farming Simulator či Dead Island.

Zimní slevy na Steamu budou trvat až do 5. ledna příštího roku, takže máte rozhodně čas si pořádně zanakupovat.