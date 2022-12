Co se nejvíc hrálo na Steamu v roce 2022. Toto jsou nejoblíbenější hry pro PC

Ze statistik Steamu pravidelně zjišťujeme, kolik času strávili hráči s jednotlivými hrami. Toto je žebříček těch nejoblíbenějších za rok 2022.

30. Cyberpunk 2077 V roce 2077 se Spojené státy musí po ekonomickém kolapsu spoléhat se na velké korporace, aby přežily. Tyto korporace se zabývají širokou škálou oblastí, jako jsou zbraně, robotika, kybernetika, léčiva, komunikace a biotechnologie. Mnohé z těchto společností fungují nad rámec zákona. Svět mezi nimi je místem, kde se dekadence, sex a popkultura mísí s násilnou kriminalitou, extrémní chudobou a nedosažitelným příslibem amerického snu. Hrajete za V, žoldáckého psance, který se usadil ve zločinem prolezlém městě Night City a pátrá po jedinečném implantátu, který je klíčem k nesmrtelnosti. Hodnocení recenzentů: 86 % (z 92 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (79 % od 502 192 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: akční RPG, RPG

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Průměrná doba hraní: 56 h (hlavní příběh), 104 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Warner Bros. Interactive Entertainment, CD Projekt Red Studio

Vývojář: CD Projekt Red Studio

Datum vydání: 10. 12. 2020 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG

29. Path of Exile Obrovské akční RPG Path of Exile se s každou expanzí rozrůstá o nový obsah a s tím je spojená i obvyklá vlna aktivních hráčů. Hrát můžete zcela zdarma a bez placení se obejdete skrz celý průchod hrou i endgame obsahem. Za reálné peníze si pořídíte hlavně kosmetické doplňky. Pokud holdujete hrám jako Diablo nebo Torchlight, Path of Exile je záležitostí pro vás. Musíte ale počítat s tím, že se neustále budete muset učit novým věcem. Path of Exile má komplexní systém vývoje postavy a schopností, který se s každou expanzí mění. Hodnocení recenzentů: 86 % (z 27 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (87 % od 194 671 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One

Žánry: akční RPG, RPG

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, MMO

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Grinding Gear Games

Vývojář: Grinding Gear Games

Datum vydání: 25. 1. 2013 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic

28. Payday 2 Payday 2 je akční kooperativní střílečka pro čtyři hráče. Můžete si v ní nasadit masky členů původní party Payday – Dallase, Hoxtona, Wolfa a Chainse – a vydat se do Washingtonu, aby zde spáchali velkolepý zločin. Ve hře se dají vybrat různé akce od drobných přepadení samoobsluhy nebo únosů až po velkou ligu kyberzločinu nebo vyloupení velkých bankovních trezorů. Jak se dostáváte dál, jsou zakázky stále větší, lepší a výnosnější. A žádná se neodehraje stejným způsobem jako předchozí. Díky systému pro úpravy postav a craftingu můžete vytvářet a upravovat vlastní zbraně a vybavení. Hodnocení recenzentů: 79 % (z 51 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (89 % od 388 263 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Switch, Xbox 360, Xbox One

Žánry: akční hra, střílečka, střílečka FPS, fantasy, arkáda

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: 505 Games

Vývojář: Overkill Software

Datum vydání: 13. 8. 2013 (pro PC) Digitální distribuce: Steam

27. Total War: WarhammerIII Strategie Total War už se potřetí vydává do fantasy světů. Tentokrát se hráči mohou těšit na velkolepý závěr celé trilogie. Hlavním místem dění v příběhu bude Říše Chaosu, což je dimenze, kterou mysl běžného člověka nedokáže pochopit. Je rozdělena na čtyři částí, přičemž každá z nich spadá pod jednoho vládce snažícího se pohltit svět. Jako obvykle ani v tomto Total Waru nedostanete do rukou jen jednu hratelnou rasu. Mezi dalšími jsou například Kislev, Nurgle nebo Cathay. Do budoucna vývojáři plánují Warhammer III i nadále rozšiřovat o nový obsah, takže soupiska ras se ještě jistě rozroste. Hodnocení recenzentů: 85 % (z 64 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (71 % od 43 601 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: strategie, hra v reálném čase, taktická hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Vydavatel: Sega

Vývojář: Creative Assembly

Datum vydání: 17. 2. 2022 Digitální distribuce: Steam, Epic

26. Terraria Kopejte, bojujte, objevujte a stavte. Terrarii se přezdívá 2D Minecraft a tento popis není daleko od pravdy. Máte naprostou svobodu a je čistě na vás, co budete ve zdejším světě dělat. Akční adventura propojená se sandboxovým tvořením vyšla na celé řadě platforem. Hodnocení recenzentů: 83 % (z 29 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (97 % od 841 313 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, 3DS, iPhone/iPad, iPhone/iPad, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, Stadia, Switch, Wii U, Xbox 360, Xbox One

Žánry: akční hra, akční adventura, plošinovka, sandbox, 2D hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 50 h (hlavní příběh), 1200 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Re-Logic

Vývojář: Re-Logic

Datum vydání: 16. 5. 2011 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, GOG, Google Play, Apple App Store

25. Dying Light 2 Stay Human Virus vyhrál a civilizace upadla zpátky do období temna. Město, jedna z posledních velkých lidských osad, je rozervané konfliktem a na pokraji kolapsu. Přes den se ulicemi potulují bandité, frakce a hladovějící přeživší, kteří shánějí zbytky – nebo někoho, komu by je vzali, v případě potřeby i násilím. V noci se městem volně pohybují nakažení, kteří opouštějí své temné úkryty a loví živé. Jsi Aiden Caldwell – poutník, který má moc změnit osud Města. Jenže tvoje mimořádné schopnosti nejsou zadarmo. Musíš je navíc zdokonalit, protože jestli máš porážet nepřátele a udělat si spojence, budeš potřebovat pěsti i důvtip. Hodnocení recenzentů: 77 % (z 47 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (79 % od 92 546 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: akční adventura, hra o přežití

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Průměrná doba hraní: 108 h (hlavní příběh)

Vydavatel: Square Enix, Techland, Warner Bros.

Vývojář: Techland

Datum vydání: 4. 2. 2022 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic

24. New World Toto MMORPG vzniká pod záštitou Amazonu, který se už dost dlouho snažil proniknout na herní trh. Vydáte se do světa Aeternum, kde se teprve nedávno objevily nadpřirozené síly a obyvatelé prozkoumávají, jak je využít. V New Worldu můžete hrát za všechny tradiční herní třídy. Nechybí tedy rytíř, mág nebo lukostřelec. Jeden rytíř ale nemusí být jako druhý. Variabilita je jedním z hlavních taháků, stejně jako grafické zpracování, které je oproti konkurenci směřováno více k realistickému pojetí světa. Hodnocení recenzentů: 70 % (z 35 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Smíšené (69 % od 211 196 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánr: RPG

Herní režimy: více hráčů, kooperace, MMO

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Amazon Game Studios

Vývojář: Amazon Game Studios

Datum vydání: 28. 9. 2021 Digitální distribuce: Steam

23. Unturned Přežili jste ve světě zamořeném zombíky a musíte se spojit s přáteli, abyste i dál zůstali mezi živými. Najdete zbraně a zásoby, postupně získáte zkušenosti. Musíte dbát na své zdraví, zajišťovat zásoby jídla a vody a hlídat úroveň radiace. I když je hlavním cílem hry společně přežít, hráči mohou v jiném herním režimu také bojovat proti sobě. Hru vytvořil kanadský vývojář Nelson Sexton a první verzi vydal, když mu bylo pouhých šestnáct let. Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (91 % od 498 577 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One

Žánry: akční hra, akční adventura, sandbox

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, MMO

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Smartly Dressed Games

Vývojář: Nelson Sexton

Datum vydání: 7. 7. 2017 (pro PC) Digitální distribuce: Steam

22. Yu-Gi-Oh! Master Duel Digitální verze karetní hry, která ve fyzické podobě vznikla v Japonsku v roce 1996, je na mnoha platformách dostupná v režimu free-to-play. Sbíráte karty, vylepšujete své balíčky a snažíte se v žebříčku hráčů posunout co nejvýš. K dispozici je přes deset tisíc unikátních karet. Hodnocení recenzentů: 80 % (z 12 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (77 % od 53 252 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, iPhone/iPad, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: strategie, tahová hra, karetní bojovka

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Konami

Vývojář: Konami

Datum vydání: 19. 1. 2022 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Google Play

21. Monster Hunter Rise Příběh se odehrává v okolí vesnice Kamura. Od poslední pohromy uplynulo už půl století, ale nová děsivá příšera si postavila hlavu a hrozí, že zemi opět uvrhne do chaosu. Než se k ní dostanete, prozkoumáte bujné ekosystémy a budete bojovat s nejrůznějšími monstry, abyste se stali dokonalým lovcem. Pro nováčky bude Rise v začátcích docela peklo. Ale jestli se zvládnete prokousat skrz úvodní lovy a dostanete hru pořádně do ruky, tak poznáte, v čem tkví kouzlo Monster Huntera. Pocit při tom, když se vám nějakou z obávaných potvor konečně podaří dostat k zemi po boji dlouhém desítky minut, je nezapomenutelný. Hodnocení recenzentů: 86 % (z 43 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (87 % od 39 716 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: RPG, akční RPG

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Capcom

Vývojář: Capcom

Datum vydání: 12. 1. 2022 (pro PC) Digitální distribuce: Steam

20. Tom Clancy's Rainbow Six Siege Rainbow Six Siege je výborná taktická akce s parádní atmosférou, destrukcí prostředí a důrazem na věrohodnost a týmovou souhru. Budete hledat výbušniny, zachraňovat rukojmí, odstraňovat nepohodlné cíle, čistit oblast a provádět další akce, které jsou denním chlebem speciálních jednotek. První minuta v každém zápase je věnována přípravě. Útočníci pomocí dronů hledají cíle, sledují pozice nepřátel a dostávají obecný přehled o situaci. Obránci naopak staví zátarasy, ostnaté dráty, barikádují okna a dveře a připravují se na útok. Komunikace je tu životně důležitou složkou. Rozhodně nechávejte otevřený kanál a nezapomínejte na mikrofon, abyste hráčům minimálně dokázali radit. Hodnocení recenzentů: 79 % (z 37 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (87 % od 925 275 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: akční hra, střílečka, střílečka FPS, taktická hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Vydavatel: Ubisoft

Vývojář: Ubisoft Montreal

Datum vydání: 1. 12. 2015 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic

19. Dead by Daylight V hororové hře se jeden z hráčů ujme role zlotřilého zabijáka. Ostatní čtyři hrají za přeživší, snaží se uniknout a vyhnout dopadení. Přeživší hrají z pohledu třetí osoby a mají tak o situaci lepší přehled. Zabiják vidí svět z první osoby a lépe se tak může soustředit na svou kořist. Cílem přeživších je uniknout v každém střetnutí ze zabijákova území, aniž by je chytil. Zní to jednoduše, jenže prostředí se při každé hře mění. Hodnocení recenzentů: 71 % (z 16 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (81 % od 455 259 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, iPhone/iPad, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Switch, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: akční adventura, hra o přežití

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Starbreeze

Vývojář: Behaviour Interactive

Datum vydání: 14. 6. 2016 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic

18. Sid Meier's Civilization VI Šestý díl strategické série Civilization přinesl razantní změnu v grafickém zpracování. Zatímco dříve bylo realističtější, tady se přešlo do více kresleného stylu. Princip je nicméně stále stejný. Máte několik způsobů, jak dovést svoji civilizaci k vítězství. Hru můžete vyhrát vojensky, vědecky, kulturně a nově i nábožensky. Připravte se ale na to, že barbaři pořádně přitvrdili. Je jich více, jejich osady se objevují častěji a nebojí se napadat zejména obchodní konvoje. Je potřeba mít vždy po ruce armádu. Hodnocení recenzentů: 88 % (z 84 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (84 % od 174 882 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, iPhone/iPad, PlayStation 4, Switch, Xbox One

Žánry: strategie, tahová hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 21 h (hlavní příběh)

Vydavatel: 2K Games

Vývojář: Firaxis Games

Datum vydání: 20. 10. 2016 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic, Apple App Store

17. Warframe Warframe je sci-fi akční adventura, která už od roku 2013 snad nejlépe ze všech ukazuje, jak zacházet s modelem free-to-play. Hráčům nabízí spoustu obsahu, aniž by bylo nutné tlačit je do mikrotransakcí a zbytečných útrat. Hra kombinuje neustále se vyvíjející MMO svět a akční adventuru z pohledu třetí osoby. Nechybí ani bohaté RPG prvky, vylepšování vesmírné lodi, obleků, zbraní a schopností. Hráč se vžije do role Tenna, jednoho z legendárních bojovníků, mistrů ve zbrani a nositelů technologicky vyspělého obleku Warframe. Po velké válce se tato rasa ochránců propadla do zapomnění, nyní jsou však jejich služby opět v kurzu. Armáda frakce Grineer se rozrůstá, plení sluneční systémy a vy jste jediní, kdo ji může zastavit. Hodnocení recenzentů: 69 % (z 11 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (87 % od 515 079 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One

Žánry: střílečka, sci-fi, akční hra, hra z pohledu třetí osoby, arkáda

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 250 h (hlavní příběh), 1500 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Digital Extremes

Vývojář: Digital Extremes

Datum vydání: 25. 3. 2013 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic

16. FIFA 22 Prostě fotbal. Hratelnost FIFA se v této verzi posunula nejvýrazněji za několik let a konečně dodává zážitek, který si fotbaloví fanoušci zaslouží. Pohyb hráčů je mnohem uvěřitelnější a je daleko složitější udržet neustálou kontrolu nad míčem. Každá chybička vás může stát ztracený balón. Obrovskou vzpruhou prošli především obránci, jejichž pohyb po hřišti působí mnohem organizovaněji a více jim pomáhá i zbytek týmu. Takže defenziva bývá poměrně kompaktní a útočníci to letos mají o poznání těžší. Pokud hrajete kariérní režim, můžete konečně ovlivňovat simulované zápasy v celém jejich průběhu. Při své cestě sezónou si zahrajete významné zápasy, na které máte chuť, a zbytek necháte na hře. Máte ale vliv na jejich průběh a udržují pocit, že jste trenérem týmu a ne jenom přihlížejícím fandou na tribuně. Hodnocení recenzentů: 73 % (z 4 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (80 % od 92 958 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Switch, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: sportovní hra, týmová hra, fotbalová hra, simulátor

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, dělená obrazovka

Oficiální čeština na PC: rozhraní

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: EA Canada

Datum vydání: 1. 10. 2021 (pro PC) Digitální distribuce: Steam

15. War Thunder War Thunder je vojenská free-to-play MMO hra věnovaná letounům, obrněným vozidlům a námořním plavidlům z období 2. světové války a studené války. Můžete se v ní zapojit do velkých bitev na zemi, ve vzduchu a na moři. Na výběr je více než dva tisíc různých strojů a bitevních situací. Můžete se ocitnout v obranné věži bombardéru, bránit své spoluhráče na zemi před nálety v protiletadlovém vozidlu, pálit salvy z mnoha řízených i neřízených raketometů, nebo zkusit potopit nepřátelskou válečnou loď pomocí torpéd z rychlého bojového člunu. Hodnocení recenzentů: 81 % (z 8 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (78 % od 354 271 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One

Žánry: akční hra, simulace, letecká hra, dopravní hra, bojová hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, MMO

Oficiální čeština na PC: rozhraní, titulky a dabing

Vydavatel: Gaijin Entertainment

Vývojář: Gaijin Entertainment

Datum vydání: 15. 8. 2013 (pro PC) Digitální distribuce: Steam

14. Elden Ring Řád Mezizemí byl narušen. Královna Marika je k nenalezení a vy se do zdejších zemí vracíte jako Tarnished, zástupce rasy, která byla vypovězena před dlouhou dobou. Zničení Elden Ringu vám dává šanci k návratu a uzmutí titulu Elden Lorda. V cestě vám ale stojí nároční nepřátelé a obrovský otevřený svět, který skrývá hromadu tajemství. Elden Ring kombinuje to nejlepší z předchozí tvorby studia FromSoftware a přidává k tomu nádherně zpracovaný svět, nové mechaniky a souboje, které vás pěkně potrápí. Dává hráči možnost přizpůsobit si svoji postavu dle libosti, takže se můžete stát neohroženým válečníkem nebo třeba mocným mágem. Hodnocení recenzentů: 94 % (z 60 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (91 % od 449 850 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: RPG, akční RPG

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Bandai Namco Games

Vývojář: From Software

Datum vydání: 25. 2. 2022 (pro PC) Digitální distribuce: Steam

13. Football Manager 2022 V této hře není nejdůležitější to, co se odehrává na trávníku a jak jste vy sami šikovní s digitálním balónem. K dispozici máte 123 předních fotbalových lig, vaším úkolem je moudře utrácet a dovést svůj klub na vrchol. Jste šéf, ne hráč. Vybudujte prvotřídní zázemí, opřete se o odborné znalosti při řešení každodenních výzev, najděte mezi hráči neobjevené talenty. Je na vás, abyste vytvořili systém, který bude opakovaně přinášet úspěchy. Nasměrujte svůj tým ke slávě. Hodnocení recenzentů: 85 % (z 40 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (92 % od 12 730 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, iPhone/iPad, Switch, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: sportovní hra, týmová hra, fotbalová hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Sega, Sega Europe

Vývojář: Sports Interactive

Datum vydání: 9. 11. 2021 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic

12. MIR4 MIR4 je asijská free-to-play fantasy MMORPG s otevřeným světem. Lze ji hrát multiplatformově na PC i mobilních zařízeních. Dobrodružství si můžete vytvořit, jak vám nejvíc vyhovuje: Užívat si poklidný život plný lovu, sběru a výroby. Nebo se přidat k mocnému klanu a zúčastnit se boje s ostatními spojenci i nepřáteli. Případně obsadit Skryté údolí a vybírat daně ze zisků, vypsat odměnu na nepřítele, vyhlásit válku nepřátelským klanům, účastnit se obléhání hradů… Hodnocení na Steamu: Smíšené (64 % od 12 735 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: RPG, MMO

Herní režim: MMO

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: WeMade Entertainment

Vývojář: WeMade Entertainment

Datum vydání: 25. 8. 2021 Digitální distribuce: Steam, Google Play

11. Naraka: Bladepoint Akční hra Naraka vás vezme na bojiště inspirovaná asijskou kulturou. Z těchto zemí pocházejí také hratelné postavy, přičemž každá z nich má unikátní herní styl. Hra láká především na revoluční systém pohybu, díky kterému můžete vyšplhat a vyskočit téměř na všechno. Díky hákům, žebříkům, lanům a dalším předmětům, po kterých se dá lézt, není v herním světě Naraky nic překážkou. Hodnocení recenzentů: 71 % (z 21 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (78 % od 117 400 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, Xbox Series X

Žánry: akční hra, mlátička, 3D hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, battle royale

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: NetEase Game, 24 Entertainment

Vývojář: 24 Entertainment

Datum vydání: 12. 8. 2021 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic

10. ARK: Survival Evolved Hra na přežití pro více hráčů, ve které se podíváte do světa plného dinosaurů. Ark nabízí možnosti stavět si vlastní základny, chovat nejrůznější tvory a v neposlední řadě tvorbu nepřeberného množství předmětů. V Ark: Survival Evolved budete bojovat s nejobyčejnějšími věcmi, jako je zima, přehřátí z neustále pražícího slunce či hlad, ale čekají vás i nebezpečná setkání s dalšími obyvateli světa. Mezi ně patří pravěká zvířata a ostatní přeživší. Hodnocení recenzentů: 70 % (z 18 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (83 % od 454 563 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, iPhone/iPad, PlayStation 4, Stadia, Switch, Xbox One

Žánry: akční adventura, hra o přežití, sandbox

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, MMO, dělená obrazovka

Oficiální čeština na PC: rozhraní a dabing

Vydavatel: Studio Wildcard

Vývojář: Studio Wildcard

Datum vydání: 29. 8. 2017 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic, Google Play, Apple App Store

9. Destiny 2: Shadowkeep Shadowkeep je čtvrté rozšíření pro hru Destiny 2 a opět zažijete svižné souboje ve střílečce z pohledu první osoby. Příběh se vrací na Měsíc. Od doby, kdy jste ho viděli naposledy, na něm Úl postavil obří Šarlatovou pevnost. Najdete oblíbenou Eris Morn z Destiny 1 a obří černou pyramidu, která se zlověstně ukazovala v průběhu celého příběhu Destiny 2. Najednou se vám zdá, že se v ní objevuje něco podivného. Nemůžete však vstoupit dovnitř a místo toho vás přivítají tři podoby známých padouchů. Hodnocení recenzentů: 78 % (z 18 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše záporné (35 % od 3 799 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One

Žánry: akční hra, střílečka, střílečka FPS, arkáda

Herní režim: více hráčů

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Activision

Vývojář: Bungie

Datum vydání: 1. 10. 2019 (pro PC) Digitální distribuce: Steam

8. Rust Probudíte se nazí na tajemném ostrově, vyzbrojeni pouze kamenem a pochodní. Jediným cílem ve hře Rust je přežít. Všechno přitom chce, abyste zemřeli – divoká příroda a obyvatelé ostrova, okolní prostředí, ostatní přeživší. Udělejte cokoli, abyste se dožili dalšího rána. Budete muset stavět, jíst, shánět materiál, zkoumat, co dalšího se na ostrově děje. Spolupracovat s ostatními, obchodovat s nimi – anebo je lovit. Hodnocení recenzentů: 69 % (z 11 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (87 % od 699 662 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One

Žánry: historická hra, akční adventura, hra o přežití

Herní režimy: více hráčů, kooperace, MMO

Oficiální čeština na PC: rozhraní

Vydavatel: Facepunch Studios

Vývojář: Facepunch Studios

Datum vydání: 8. 2. 2018 (pro PC) Digitální distribuce: Steam

7. Team Fortress 2 I patnáct let stará střílečka má stále co nabídnout. Team Fortress 2 je týmová free-to-play akce, kde si vyberete jednu z devíti hratelných postav. V připravených arénách vyvedených ve velmi typické grafice bojujete v některém z online módů: Capture the Flag, Control Point, Payload, Arena, King of the Hill. Kdo si hned netroufne na online, má možnost trénovat s počítačovými protivníky. Hodnocení recenzentů: 92 % (z 17 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (93 % od 923 305 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: akční hra, střílečka, střílečka FPS, taktická hra

Herní režimy: více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: rozhraní

Průměrná doba hraní: 83 h (hlavní příběh), 1107 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Electronic Arts, Valve Software

Vývojář: Valve Software

Datum vydání: 10. 10. 2007 Digitální distribuce: Steam

6. Grand Theft Auto V Los Santos je rozlehlá metropole plná svépomocných guru, hvězdiček a vyhasínajících celebrit. Kdysi mu západní svět záviděl, dnes bojuje o přežití v době ekonomické nejistoty a levné reality show. Uprostřed tohoto zmatku spřádají tři velmi svérázní zločinci vlastní plány na přežití a úspěch. Franklin je pouliční podvodník, Michael profesionální bývalý trestanec a Trevor násilnický maniak. Hra je primárně určena pro jednoho hráče, obsahuje ale také režim Grand Theft Auto Online, kde jich může najednou hrát až padesát. Hodnocení recenzentů: 96 % (z 57 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (85 % od 1 325 673 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: akční adventura, otevřený svět

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 43 h (hlavní příběh), 80 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Rockstar Games

Vývojář: Rockstar North

Datum vydání: 13. 4. 2015 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic

5. Apex Legends Válka na hranicích skončila. Po stovkách let konfliktu může vzdálená oblast vesmíru známá jako Hranice konečně poznat mír. Jenže když bojující síly odešly, vzaly si vše cenné a zanechaly svět v chaosu. Odvážní se přestěhovali do Vnitrozemí, odlehlého seskupení planet na okraji Hranice, na které válka nedolehla a oplývá zdroji a příležitostmi. Nebezpečí tu však číhá za každým rohem. Zdejší průkopníci, průzkumníci a psanci trávili své životy v nekonečném boji o moc a nyní si své spory vyřizují v Apex Games – krvavém sportu, kde bojovníci ze všech koutů Hranice soupeří o peníze, slávu a věhlas. Apex Legends je free-to-play střílečka s hrdiny, která kombinuje parádní stylovou atmosféru a skvělý arénový multiplayer. Hodnocení recenzentů: 88 % (z 25 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (84 % od 551 837 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: akční hra, střílečka, střílečka FPS, taktická hra

Herní režimy: více hráčů, battle royale

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: Respawn Entertainment

Datum vydání: 4. 2. 2019 (pro PC) Digitální distribuce: Steam

4. PUBG: Battlegrounds Přistaňte na strategicky vybrané poloze, získejte zbraně a vybavení a pokuste se přežít jako poslední na mnoha rozmanitých bojištích. PUBG je střílečka, ve které bojuje až sto hráčů o to, kdo zůstane naživu. Hráči si mohou vybrat, zda se do zápasu pustí sólo, ve dvojici nebo s malým týmem až čtyř lidí. Každý zápas začíná seskokem padákem z letadla na jednu ze čtyř map. Hráči začínají bez výbavy kromě vlastního výběru oblečení, které nemá vliv na hratelnost. Po přistání mohou prohledávat budovy, města duchů a další místa a hledat zbraně, vozidla, brnění a další vybavení. Hratelná oblast mapy se každých několik minut začne zmenšovat směrem k náhodnému místu. Výsledkem je stísněnější mapa, což zvyšuje šance na střetnutí. Hodnocení recenzentů: 86 % (z 46 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Smíšené (56 % od 2 117 385 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Stadia, Xbox One

Žánry: akční hra, střílečka, střílečka FPS, taktická hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, battle royale

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Bluehole, Inc.

Vývojář: Bluehole, Inc., PUBG Corporation

Datum vydání: 20. 12. 2017 (pro PC) Digitální distribuce: Steam

3. Lost Ark Jedná se o MMORPG fungující na modelu free-to-play. Zavede vás do rozsáhlého fantasy světa a ve stylu diablovek provede celou řadou dungeonů. Celý svět je v chaosu kvůli útoku Kazerosovy armády démonů. Svět se stal místem, kde nejsou žádní hrdinové a všichni zapomněli na Archu, která přitom v minulosti démony porazila. Jako hráč se musíte vydat do rozlehlého světa ztracené Archy, posbírat její části a vydat se proti armádě démonů. Prozkoumáte sedm rozlehlých a rozmanitých kontinentů s mořem mezi nimi. Najdete živé kultury, podivné a fantastické bestie i nečekané zázraky, které čekají na objevení. Hodnocení recenzentů: 81 % (z 49 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (73 % od 183 504 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: RPG, MMO

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, MMO

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Amazon Game Studios

Vývojář: Smilegate

Datum vydání: 11. 2. 2022 Digitální distribuce: Steam

2. Dota 2 Dota 2 je strategická hra typu MOBA, ve které se dva týmy po pěti hráčích snaží zničit opevněnou základnu protivníka a současně před ním ochránit vlastní sídlo. Každý z hráčů ovládá jednu z více než stovky hratelných postav, známých jako hrdinové. Některé postavy jsou útočné, jiné podpůrné a každá z nich má vlastní design, silné a slabé stránky. Hrdinové začínají každou hru s úrovní zkušeností jedna a mají přístup pouze k jedné ze svých schopností. V průběhu hry mohou zvyšovat úroveň a stávat se silnějšími. Hodnocení recenzentů: 90 % (z 33 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (82 % od 1 895 946 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: fantasy, MOBA, strategie, hra v reálném čase

Herní režimy: více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: rozhraní

Průměrná doba hraní: 1608 h (hlavní příběh), 10000 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Valve Software

Vývojář: Valve Software

Datum vydání: 9. 7. 2013 Digitální distribuce: Steam