Co se nejvíc hrálo na Steamu v roce 2023. Toto jsou nejoblíbenější hry pro PC

Ze statistik Steamu pravidelně zjišťujeme, kolik času strávili hráči s jednotlivými hrami. Toto je žebříček těch nejoblíbenějších za rok 2023.

30. Red Dead Redemption 2 Amerika v roce 1899. Začal konec éry Divokého západu a strážci zákona pronásledují poslední zbývající bandy psanců. Ti, kteří se nevzdají nebo nepodlehnou, jsou zabiti. Poté, co se ve westernovém městečku Blackwater ošklivě zvrtne loupež, jsou Arthur Morgan a Van der Lindeho gang nuceni uprchnout. S federálními agenty a nejlepšími lovci odměn v zemi, kteří jsou jim v patách, musí gang loupit, krást a bojovat napříč drsným srdcem Ameriky, aby přežil. Prohlubující se vnitřní rozpory hrozí rozdělením gangu a Arthur se musí rozhodnout mezi vlastními ideály a loajalitou ke gangu, který ho vychoval. Red Dead Redemption 2 od tvůrců legenrádního Grand Theft Auto je epickým příběhem o životě v Americe na úsvitu moderní doby. Hodnocení recenzentů: 97 % (z 109 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (91 % od 457 596 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One

Žánry: adventura, RPG, střílečka

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 93 h (hlavní příběh), 120 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Rockstar Games

Vývojář: Rockstar Games

Datum vydání: 26. 10. 2018 Red Dead Redemption 2: zážitek nové generace (recenze) Digitální distribuce: Steam, Epic

29. Hearts of Iron IV Ve strategické hře Hearts of Iron IV můžete převzít velení nad jakýmkoli národem ve druhé světové válce, nejnapínavějším konfliktu světových dějin. Z velitelského centra až do srdce bojiště povedete svůj národ ke slávě a k válce, vyjednávání nebo invazi. V rukou máte moc změnit historii. Válka je v této hře opravdu intenzivní. Dlouhou frontu se pokoušejí prorazit tankové divize, ze vzduchu jsou bombardovány vojenské továrny a ponorky potápějí dopravní konvoje převážející materiály přes Atlantický oceán. Nejatraktivnější je na této hře ale to, že si můžete dělat téměř cokoliv. Hitler spouští Operaci Lvoun a německá vojska se vyloďují v Británii? Může být. Komunistické Spojené státy pomáhají Sovětskému svazu dobýt Evropu? Klidně. Hodnocení recenzentů: 83 % (z 38 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (92 % od 188 294 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: strategie v reálném čase, simulátor, strategie

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Paradox Interactive

Vývojář: Paradox Development Studio

Datum vydání: 6. 6. 2016 Digitální distribuce: Steam

28. Path of Exile Obrovské akční RPG Path of Exile se s každou expanzí rozrůstá o nový obsah a s tím je spojená i obvyklá vlna aktivních hráčů. Hrát můžete zcela zdarma a bez placení se obejdete skrz celý průchod hrou i endgame obsahem. Za reálné peníze si pořídíte hlavně kosmetické doplňky. Pokud holdujete hrám jako Diablo nebo Torchlight, Path of Exile je záležitostí pro vás. Musíte ale počítat s tím, že se neustále budete muset učit novým věcem. Path of Exile má komplexní systém vývoje postavy a schopností, který se s každou expanzí mění. Hodnocení recenzentů: 86 % (z 27 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (88 % od 212 486 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, iOS (iPhone/iPad)

Žánry: adventura, mlátička, RPG

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, MMO

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Grinding Gear Games

Vývojář: Grinding Gear Games

Datum vydání: 23. 10. 2013 Digitální distribuce: Steam, Epic

27. Stardew Valley Po svém dědovi zdědíte starý pozemek ve Stardew Valley. Vyzbrojeni vlastnoručně pořízeným nářadím a několika mincemi se vydáváte začít svůj nový život. Musíte se naučit žít z půdy a proměnit zarostlá pole v prosperující domov. V této famářské hře ve stylu RPG je jen na vás, jakou cestu si zvolíte... Budete se věnovat zemědělství a péči o zvířata? Budete trávit čas v blízké vesnici a přátelit se s místními obyvateli? Bude vás bavit zabíjet příšery v tajemných horských jeskyních? Nebo se budete snažit všechno stihnout a získat vytoužený titul Stardew Hero? Hodnocení recenzentů: 89 % (z 32 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (98 % od 533 593 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox One, Wii U, Nintendo Switch, iOS (iPhone/iPad)

Žánry: nezávislá hra, RPG, simulátor, strategie

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 100 h (hlavní příběh), 233 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Chucklefish

Vývojář: ConcernedApe

Datum vydání: 26. 2. 2016 Digitální distribuce: Steam, GOG, Google Play, Apple App Store

26. Dead by Daylight V hororové hře se jeden z hráčů ujme role zlotřilého zabijáka. Ostatní čtyři hrají za přeživší, snaží se uniknout a vyhnout dopadení. Přeživší hrají z pohledu třetí osoby a mají tak o situaci lepší přehled. Zabiják vidí svět z první osoby a lépe se tak může soustředit na svou kořist. Cílem přeživších je uniknout v každém střetnutí ze zabijákova území, aniž by je chytil. Zní to jednoduše, jenže prostředí se při každé hře mění. Hodnocení recenzentů: 64 % (z 18 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (80 % od 505 888 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch, iOS (iPhone/iPad)

Žánr: strategie

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: 505 Games

Vývojář: 505 Games

Datum vydání: 20. 6. 2017 Digitální distribuce: Steam, Epic

25. DayZ DayZ stálo před lety na začátku velkého boomu her o přežití. Původně vzniklo jako modifikace pro Armu 2. Později přešel vývoj samostatného projektu pod vedením Deana Halla do studia Bohemia Interactive. V postapokalyptickém otevřeném světě se zombíky a dalšími hráči musíte přežívat s tím, co se vám zrovna dostane pod ruku. V DayZ neexistují žádné záchytné body. Pokud zemřete, musíte se do shánění výbavy pustit úplně od začátku. Se získáním základních věcí vám pomůže crafting, skrz který si můžete vyrábět užitečné předměty i z bezcenného haraburdí. To vše se odehrává na velké mapě o rozloze přes 230 km², jejíž tématika se odvíjí od post-sovětské doby. Hodnocení recenzentů: 31 % (z 6 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (75 % od 307 388 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One

Žánry: adventura, nezávislá hra, RPG, střílečka, simulátor, taktická hra

Herní režimy: více hráčů, kooperace, battle royale, MMO

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Vydavatel: Bohemia Interactive

Vývojář: Dean 'Rocket' Hall

Datum vydání: 30. 5. 2019 Digitální distribuce: Steam

24. Terraria Kopejte, bojujte, objevujte a stavte. Terrarii se přezdívá 2D Minecraft a tento popis není daleko od pravdy. Máte naprostou svobodu a je čistě na vás, co budete ve zdejším světě dělat. Akční adventura propojená se sandboxovým tvořením vyšla na celé řadě platforem. Hodnocení recenzentů: 81 % (z 39 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (97 % od 975 894 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 3, PlayStation Vita, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, iOS (iPhone/iPad), 3DS, Wii U, Nintendo Switch

Žánry: adventura, nezávislá hra, plošinovka, RPG, simulátor, strategie

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 50 h (hlavní příběh), 1200 h (kompletní obsah)

Vydavatel: 505 Games

Vývojář: Engine Software

Datum vydání: 27. 3. 2013 Digitální distribuce: Steam, GOG, Google Play, Apple App Store

23. Hogwarts Legacy Hogwarts Legacy je hra ze světa Harryho Pottera. Odehrává se v prostředí školy čar a kouzel v Bradavicích a v jejím širokém okolí sto let před událostmi knižní předlohy. Je to grafický a hudební skvost doplněný zajímavým a spletitým příběhem. Autorům se povedlo velmi šikovně propojit studium kouzel v návaznosti na plnění úkolů a postupu ve hře. Vedlejší činnosti a minihry nejsou pouze nutným doplňkem, ale vše na sebe chytře navazuje. Autoři se skvěle popasovali s fantastickými zvířaty, vylepšováním vašeho osobního pokoje, Prasinkami, zapovězeným lesem, minihrami a sběratelskými aktivitami, navíc s obrovským smyslem pro detail. Hodnocení recenzentů: 84 % (z 100 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (92 % od 174 121 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: adventura, RPG

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 38 h (hlavní příběh), 46 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Warner Bros. Interactive Entertainment

Vývojář: Avalanche Software Portkey Games

Datum vydání: 7. 2. 2023 Recenze hry Hogwarts Legacy. Otevřený svět Harryho Pottera láká na kouzelníky, skřítky a fantastická zvířata. Ale trochu nudí Digitální distribuce: Steam, Epic

22. Goose Goose Duck Husa, husa, kachna? Hra je postavena na sociální dedukci – musíte spolupracovat s ostatními husami, abyste splnili svůj úkol. Dávejte si pozor na zlomyslné kachny, divoké a další ptáky, kteří se infiltrovali do vašeho týmu a udělají cokoli, aby vás zastavili. Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (87 % od 56 321 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, iOS (iPhone/iPad)

Žánry: nezávislá hra, strategie

Herní režimy: více hráčů, kooperace, MMO

Oficiální čeština na PC: rozhraní a dabing

Vydavatel: Gaggle Studios, Inc.

Vývojář: Gaggle Studios, Inc.

Datum vydání: 3. 10. 2021 Digitální distribuce: Steam, Google Play

21. Elden Ring Řád Mezizemí byl narušen. Královna Marika je k nenalezení a vy se do zdejších zemí vracíte jako Tarnished, zástupce rasy, která byla vypovězena před dlouhou dobou. Zničení Elden Ringu vám dává šanci k návratu a uzmutí titulu Elden Lorda. V cestě vám ale stojí nároční nepřátelé a obrovský otevřený svět, který skrývá hromadu tajemství. Elden Ring kombinuje to nejlepší z předchozí tvorby studia FromSoftware a přidává k tomu nádherně zpracovaný svět, nové mechaniky a souboje, které vás pěkně potrápí. Dává hráči možnost přizpůsobit si svoji postavu dle libosti, takže se můžete stát neohroženým válečníkem nebo třeba mocným mágem. Hodnocení recenzentů: 96 % (z 92 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (92 % od 551 038 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: adventura, RPG

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Bandai Namco Games

Vývojář: From Software

Datum vydání: 25. 2. 2022 Recenze hry Elden Ring. Nejpřístupnější soulsovka? Digitální distribuce: Steam

20. FIFA 23 Tohle byl poslední ročník fotbálku FIFA od EA. Od roku 2023 si jde tato společnost vlastní cestou kvůli požadavkům asociace a vysokým nákladům. Tady se ale ještě naposledy se ale spojily, aby posunuly pobíhání po travnatém hřišti zase o něco dál. Na velkých konzolích to není žádná novinka, ale s tímto ročníkem konečně dorazila technologie HyperMotion2 i do PC verze. Ta zdvojnásobuje nasnímaný počet pohybů fotbalistů, kteří se díky tomu během hry pohybují realističtěji. Vylepšení se dočkal také systém driblinku, mechanika zrychlení a další součástí hratelnosti. V žebříčku se objevila už také nová verze EA Sports FC 24. Ale nedá se nic dělat, loňska FIFA se stále ještě hrála víc. Hodnocení recenzentů: 76 % (z 74 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Smíšené (55 % od 119 552 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: simulátor, sportovní hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: rozhraní

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: EA Sports

Datum vydání: 27. 9. 2022 Digitální distribuce: Steam, Epic

19. Sid Meier's Civilization VI Šestý díl strategické série Civilization přinesl razantní změnu v grafickém zpracování. Zatímco dříve bylo realističtější, tady se přešlo do více kresleného stylu. Princip je nicméně stále stejný. Máte několik způsobů, jak dovést svoji civilizaci k vítězství. Hru můžete vyhrát vojensky, vědecky, kulturně a nově i nábožensky. Připravte se ale na to, že barbaři pořádně přitvrdili. Je jich více, jejich osady se objevují častěji a nebojí se napadat zejména obchodní konvoje. Je potřeba mít vždy po ruce armádu. Hodnocení recenzentů: 88 % (z 91 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (85 % od 210 505 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, iOS (iPhone/iPad), Nintendo Switch

Žánry: simulátor, strategie, tahová hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 21 h (hlavní příběh)

Vydavatel: 2K Games

Vývojář: Firaxis Games

Datum vydání: 20. 10. 2016 Civilization VI: nádherné dobrodružství napříč celou historií (recenze) Digitální distribuce: Steam, Epic, Apple App Store

18. Warframe Warframe je sci-fi akční adventura, která už od roku 2013 snad nejlépe ze všech ukazuje, jak zacházet s modelem free-to-play. Hráčům nabízí spoustu obsahu, aniž by bylo nutné tlačit je do mikrotransakcí a zbytečných útrat. Hra kombinuje neustále se vyvíjející MMO svět a akční adventuru z pohledu třetí osoby. Nechybí ani bohaté RPG prvky, vylepšování vesmírné lodi, obleků, zbraní a schopností. Hráč se vžije do role Tenna, jednoho z legendárních bojovníků, mistrů ve zbrani a nositelů technologicky vyspělého obleku Warframe. Po velké válce se tato rasa ochránců propadla do zapomnění, nyní jsou však jejich služby opět v kurzu. Armáda frakce Grineer se rozrůstá, plení sluneční systémy a vy jste jediní, kdo ji může zastavit. Hodnocení recenzentů: 64 % (z 25 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (86 % od 552 052 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch

Žánry: adventura, RPG, střílečka

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 250 h (hlavní příběh), 1500 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Digital Extremes

Vývojář: Digital Extremes

Datum vydání: 12. 11. 2013 Digitální distribuce: Steam, Epic

17. Football Manager 2023 V této hře není nejdůležitější to, co se odehrává na trávníku a jak jste vy sami šikovní s digitálním balónem. Vaším úkolem je moudře utrácet a dovést svůj klub na vrchol. Jste šéf, ne hráč. Vybudujte prvotřídní zázemí, opřete se o odborné znalosti při řešení každodenních výzev, najděte mezi hráči neobjevené talenty. Je na vás, abyste vytvořili systém, který bude opakovaně přinášet úspěchy. Nasměrujte svůj tým ke slávě. Také u této hry letos nastala změna a venku je už verze 2024. Tato starší ale byla hraná víc Hodnocení recenzentů: 81 % (z 34 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (89 % od 18 340 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox One, iOS (iPhone/iPad), Nintendo Switch

Žánry: simulátor, sportovní hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Sega Europe

Vývojář: Sports Interactive

Datum vydání: 8. 11. 2022 Digitální distribuce: Steam, Epic

16. ARK: Survival Evolved Hra na přežití pro více hráčů, ve které se podíváte do světa plného dinosaurů. Ark nabízí možnosti stavět si vlastní základny, chovat nejrůznější tvory a v neposlední řadě tvorbu nepřeberného množství předmětů. V Ark: Survival Evolved budete bojovat s nejobyčejnějšími věcmi, jako je zima, přehřátí z neustále pražícího slunce či hlad, ale čekají vás i nebezpečná setkání s dalšími obyvateli světa. Mezi ně patří pravěká zvířata a ostatní přeživší. Hodnocení recenzentů: 70 % (z 20 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (83 % od 505 802 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, iOS (iPhone/iPad), Nintendo Switch

Žánry: adventura, nezávislá hra, RPG, střílečka, simulátor

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, battle royale, MMO, dělená obrazovka

Oficiální čeština na PC: rozhraní a dabing

Vydavatel: Studio Wildcard

Vývojář: Studio Wildcard

Datum vydání: 27. 8. 2017 Digitální distribuce: Steam, Epic, Google Play, Apple App Store

15. Call of Duty: Warzone 2.0 Nová verze battle royale Warzone 2.0, která vyšla nedlouho po Modern Warfare II, přinesla řadu novinek. Pointa je ale stále stejná: 150 hráčů se vrhne na jednu velkou mapu, kde musí sesbírat co nejlepší vybavení a přežít až do samotného konce. To značně ztěžují neustálé změny bezpečné zóny. Pokud z ní vyjdete, dostáváte poškození. Ve Warzone 2.0 to není jen o tom, že by se kruh se zónou zmenšoval. V některých částech zápasu se rozdělí na několik menších částí. Změnami si prošel i gulag, kam se dostanete po první smrti. Můžete se vrátit do zápasu, pokud vyhrajete souboj 2 vs. 2. Po chvíli se v aréně objeví žalářník, s jehož smrtí se na svobodu dostanou všichni čtyři hráči. S protivníky je ale domluva těžká, takže musíte být vždy připraveni. Hodnocení recenzentů: 79 % (z 9 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše záporné (33 % od 27 662 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One

Žánry: střílečka, taktická hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, battle royale

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Activision

Vývojář: Infinity Ward

Datum vydání: 14. 11. 2022 Recenze hry Call of Duty: Warzone 2.0. Mega úspěšný battle royale se hlásí v novém a velmi povedeném provedení Digitální distribuce: Steam

14. Tom Clancy's Rainbow Six Siege Rainbow Six Siege je výborná taktická akce s parádní atmosférou, destrukcí prostředí a důrazem na věrohodnost a týmovou souhru. Budete hledat výbušniny, zachraňovat rukojmí, odstraňovat nepohodlné cíle, čistit oblast a provádět další akce, které jsou denním chlebem speciálních jednotek. První minuta v každém zápase je věnována přípravě. Útočníci pomocí dronů hledají cíle, sledují pozice nepřátel a dostávají obecný přehled o situaci. Obránci naopak staví zátarasy, ostnaté dráty, barikádují okna a dveře a připravují se na útok. Komunikace je tu životně důležitou složkou. Rozhodně nechávejte otevřený kanál a nezapomínejte na mikrofon, abyste hráčům minimálně dokázali radit. Hodnocení recenzentů: 73 % (z 40 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (86 % od 1 020 084 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: střílečka, taktická hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Vydavatel: Ubisoft

Vývojář: Ubisoft Montreal

Datum vydání: 1. 12. 2015 Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege – pouliční válka (recenze) Digitální distribuce: Steam, Epic

13. War Thunder War Thunder je vojenská free-to-play MMO hra věnovaná letounům, obrněným vozidlům a námořním plavidlům z období 2. světové války a studené války. Můžete se v ní zapojit do velkých bitev na zemi, ve vzduchu a na moři. Na výběr je více než dva tisíc různých strojů a bitevních situací. Můžete se ocitnout v obranné věži bombardéru, bránit své spoluhráče na zemi před nálety v protiletadlovém vozidlu, pálit salvy z mnoha řízených i neřízených raketometů, nebo zkusit potopit nepřátelskou válečnou loď pomocí torpéd z rychlého bojového člunu. Hodnocení recenzentů: 76 % (z 17 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (75 % od 430 395 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: střílečka, simulátor, taktická hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, MMO

Oficiální čeština na PC: rozhraní, titulky a dabing

Vydavatel: Gaijin Entertainment

Vývojář: Gaijin Entertainment

Datum vydání: 3. 6. 2014 Digitální distribuce: Steam

12. Unturned Přežili jste ve světě zamořeném zombíky a musíte se spojit s přáteli, abyste i dál zůstali mezi živými. Najdete zbraně a zásoby, postupně získáte zkušenosti. Musíte dbát na své zdraví, zajišťovat zásoby jídla a vody a hlídat úroveň radiace. I když je hlavním cílem hry společně přežít, hráči mohou v jiném herním režimu také bojovat proti sobě. Hru vytvořil kanadský vývojář Nelson Sexton a první verzi vydal, když mu bylo pouhých šestnáct let. Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (91 % od 529 495 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One

Žánry: adventura, nezávislá hra, střílečka

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, MMO

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Smartly Dressed Games

Vývojář: Nelson Sexton

Datum vydání: 7. 7. 2014 Digitální distribuce: Steam

11. Naraka: Bladepoint Akční hra Naraka vás vezme na bojiště inspirovaná asijskou kulturou. Z těchto zemí pocházejí také hratelné postavy, přičemž každá z nich má unikátní herní styl. Hra láká především na revoluční systém pohybu, díky kterému můžete vyšplhat a vyskočit téměř na všechno. Díky hákům, žebříkům, lanům a dalším předmětům, po kterých se dá lézt, není v herním světě Naraky nic překážkou. Hodnocení recenzentů: 71 % (z 23 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (75 % od 187 730 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series X

Žánry: bojová hra, mlátička

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, battle royale

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: NetEase Game

Vývojář: 24 Entertainment

Datum vydání: 12. 8. 2021 Digitální distribuce: Steam, Epic

10. Destiny 2 Poslední bezpečné město lidstva padlo pod náporem drtivé invazní síly, kterou vede Ghaul, impozantní velitel brutální Rudé legie. Strážce města zbavil jejich moci a donutil přeživší k útěku. Každý hráč si vytvoří vlastní postavu, se kterou musí ovládat pokročilé schopnosti a zbraně. Společně s ostatními Strážci bude bojovat za znovuzískání domova a sjednocení síly města. Ve hře je mnoho destinací v naší sluneční soustavě, které je nutné prozkoumat, a rozsáhlé množství aktivit, které je třeba objevit. Hraní může být sólové, kooperativní i kompetitivní. Hodnocení recenzentů: 85 % (z 104 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (80 % od 576 170 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: adventura, RPG, střílečka

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, MMO

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Activision

Vývojář: Bungie

Datum vydání: 6. 9. 2017 Destiny 2: space opera podruhé (recenze) Digitální distribuce: Steam, Epic

9. Lost Ark Jedná se o MMORPG fungující na modelu free-to-play. Zavede vás do rozsáhlého fantasy světa a ve stylu diablovek provede celou řadou dungeonů. Celý svět je v chaosu kvůli útoku Kazerosovy armády démonů. Svět se stal místem, kde nejsou žádní hrdinové a všichni zapomněli na Archu, která přitom v minulosti démony porazila. Jako hráč se musíte vydat do rozlehlého světa ztracené Archy, posbírat její části a vydat se proti armádě démonů. Prozkoumáte sedm rozlehlých a rozmanitých kontinentů s mořem mezi nimi. Najdete živé kultury, podivné a fantastické bestie i nečekané zázraky, které čekají na objevení. Hodnocení recenzentů: 81 % (z 54 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (71 % od 197 056 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: adventura, mlátička, RPG

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, MMO

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Amazon Game Studios

Vývojář: Smilegate

Datum vydání: 11. 2. 2022 Digitální distribuce: Steam

8. Baldur's Gate 3 Do legendárního města Baldur's Gate se vrátilo prastaré zlo, osud Faerunu leží ve vašich rukou. Shromážděte svou družinu a vraťte se do Zapomenutých říší v příběhu o přátelství a zradě, oběti a přežití a vábení absolutní moci. Ocitnete se se na lodi takzvaných Mind Flayers, kteří místo vychovávání dětí raději nasazují larvy do oka jiných ras. Mění je ve svůj druh, ošklivé chapadlovité monstrum. Při lovu lidí si však ukousli moc velké sousto. Z přeživších ze spadené lodi vznikne skupinka lidí, kteří si začnou vzájemně pomáhat za cílem, aby se parazita zbavili. Vše je však mnohem zamotanější, než se zdá. Hodnocení recenzentů: 96 % (z 117 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (96 % od 443 517 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series X

Žánry: adventura, RPG, strategie, taktická hra, tahová hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, dělená obrazovka

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 77 h (hlavní příběh), 199 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Larian Studios Games

Vývojář: Larian Studios Games

Datum vydání: 3. 8. 2023 Recenze hry Baldur’s Gate 3. Takhle má vypadat otevřené RPG! Digitální distribuce: Steam, GOG

7. Rust Probudíte se nazí na tajemném ostrově, vyzbrojeni pouze kamenem a pochodní. Jediným cílem ve hře Rust je přežít. Všechno přitom chce, abyste zemřeli – divoká příroda a obyvatelé ostrova, okolní prostředí, ostatní přeživší. Udělejte cokoli, abyste se dožili dalšího rána. Budete muset stavět, jíst, shánět materiál, zkoumat, co dalšího se na ostrově děje. Spolupracovat s ostatními, obchodovat s nimi – anebo je lovit. Hodnocení recenzentů: 69 % (z 12 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (87 % od 818 341 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One

Žánry: adventura, nezávislá hra, RPG, střílečka

Herní režimy: více hráčů, kooperace, MMO

Oficiální čeština na PC: rozhraní

Vydavatel: Facepunch Studios

Vývojář: Facepunch Studios

Datum vydání: 8. 2. 2018 Digitální distribuce: Steam

6. Team Fortress 2 I šestnáct let stará střílečka má stále co nabídnout. Team Fortress 2 je týmová free-to-play akce, kde si vyberete jednu z devíti hratelných postav. V připravených arénách vyvedených ve velmi typické grafice bojujete v některém z online módů: Capture the Flag, Control Point, Payload, Arena, King of the Hill. Kdo si hned netroufne na online, má možnost trénovat s počítačovými protivníky. Hodnocení recenzentů: 92 % (z 17 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (93 % od 1 014 680 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánr: střílečka

Herní režimy: více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: rozhraní

Průměrná doba hraní: 83 h (hlavní příběh), 1107 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Valve Software

Vývojář: Valve Software

Datum vydání: 10. 10. 2007 Digitální distribuce: Steam

5. Grand Theft Auto V Los Santos je rozlehlá metropole plná samozvaných guru, hvězdiček a vyhasínajících celebrit. Kdysi mu západní svět záviděl, dnes bojuje o přežití v době ekonomické nejistoty a levné reality show. Uprostřed tohoto zmatku spřádají tři velmi svérázní zločinci vlastní plány na přežití a úspěch. Franklin je pouliční podvodník, Michael profesionální bývalý trestanec a Trevor násilnický maniak. Hra je primárně určena pro jednoho hráče, obsahuje ale také režim Grand Theft Auto Online, kde jich může najednou hrát až padesát. Hodnocení recenzentů: 97 % (z 66 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (86 % od 1 536 743 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: adventura, závodní hra, střílečka

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 43 h (hlavní příběh), 80 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Rockstar Games

Vývojář: Rockstar North

Datum vydání: 18. 11. 2014 Grand Theft Auto V: sandbox šitý na míru (recenze) Digitální distribuce: Steam, Epic

4. PUBG: Battlegrounds Přistaňte na strategicky vybrané poloze, získejte zbraně a vybavení a pokuste se přežít jako poslední na mnoha rozmanitých bojištích. PUBG je střílečka, ve které bojuje až sto hráčů o to, kdo zůstane naživu. Hráči si mohou vybrat, zda se do zápasu pustí sólo, ve dvojici nebo s malým týmem až čtyř lidí. Každý zápas začíná seskokem padákem z letadla na jednu ze čtyř map. Hráči začínají bez výbavy kromě vlastního výběru oblečení, které nemá vliv na hratelnost. Po přistání mohou prohledávat budovy, města duchů a další místa a hledat zbraně, vozidla, brnění a další vybavení. Hratelná oblast mapy se každých několik minut začne zmenšovat směrem k náhodnému místu. Výsledkem je stísněnější mapa, což zvyšuje šance na střetnutí. Hodnocení recenzentů: 86 % (z 52 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Smíšené (57 % od 2 265 275 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One

Žánr: střílečka

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, battle royale

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: PUBG Corporation

Vývojář: PUBG Corporation

Datum vydání: 21. 12. 2017 PlayerUnknown's Battlegrounds: v jednoduchosti je síla (recenze) Digitální distribuce: Steam

3. Apex Legends Válka na hranicích skončila. Po stovkách let konfliktu může vzdálená oblast vesmíru známá jako Hranice konečně poznat mír. Jenže když bojující síly odešly, vzaly si vše cenné a zanechaly svět v chaosu. Odvážní se přestěhovali do Vnitrozemí, odlehlého seskupení planet na okraji Hranice, na které válka nedolehla a oplývá zdroji a příležitostmi. Nebezpečí tu však číhá za každým rohem. Zdejší průkopníci, průzkumníci a psanci trávili své životy v nekonečném boji o moc a nyní si své spory vyřizují v Apex Games – krvavém sportu, kde bojovníci ze všech koutů Hranice soupeří o peníze, slávu a věhlas. Apex Legends je free-to-play střílečka s hrdiny, která kombinuje parádní stylovou atmosféru a skvělý arénový multiplayer. Hodnocení recenzentů: 89 % (z 38 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (79 % od 768 627 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch

Žánr: střílečka

Herní režimy: více hráčů, kooperace, battle royale

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: Respawn Entertainment

Datum vydání: 4. 2. 2019 Apex Legends: dva se perou, třetí se směje (recenze) Digitální distribuce: Steam

2. Dota 2 Dota 2 je strategická hra typu MOBA, ve které se dva týmy po pěti hráčích snaží zničit opevněnou základnu protivníka a současně před ním ochránit vlastní sídlo. Každý z hráčů ovládá jednu z více než stovky hratelných postav, známých jako hrdinové. Některé postavy jsou útočné, jiné podpůrné a každá z nich má vlastní design, silné a slabé stránky. Hrdinové začínají každou hru s úrovní zkušeností jedna a mají přístup pouze k jedné ze svých schopností. V průběhu hry mohou zvyšovat úroveň a stávat se silnějšími. Hodnocení recenzentů: 90 % (z 33 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (82 % od 2 131 351 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: MOBA, strategie

Herní režimy: více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: rozhraní

Průměrná doba hraní: 1209 h (hlavní příběh), 5001 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Valve Software

Vývojář: Valve Software

Datum vydání: 9. 7. 2013 Digitální distribuce: Steam