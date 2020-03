Steelseries Apex 5: hybridní klávesnice pro šetřílky | Recenze

Co baví Bohatá customiazce

OLED displej

Stylový design

Přijatelná cena Co vadí Chybí průchozí port

Levnější konstrukce

Hlasité klávesy 8 /10 Hodnocení

Pokud se na Doupěti pohybujete poslední rok aktivněji, jistě jste postřehli recenze na většinu nejnovějších herních periferií včetně klávesnic, myší a sluchátek. Steelseries patří mezi špičku tohoto odvětví a máme-li mluvit přímo o klávesnicích, Apex Pro nám stále v redakci drží nedostižné první místo z hlediska kvality a hodnoty. Tato klávesnice vás ale vyjde na více jak 6 tisíc korun, takže zcela potvrzuje pořekadlo, že za kvalitu se platí.

Co když ale nestojíte o to vyhazovat velkou část výplaty za kus hliníku pro hraní? I na to Steelseries myslel a hned zkraje roku vypustil novou vlnu výrobků, která má za podstatně nižší finanční obnos nabídnout hodně muziky bez větších kompromisů. Recenze nejnovější myši Rival je na cestě, teď se podíváme na hybridní klávesnici Apex 5.

To nejlepší z obou světů

Jako první bude asi nejlepší vysvětlit, co že to hybridní klávesnice vlastně je. Jak jistě víte, existují dva druhy spínačů - mechanické a membránové. Mechanické klávesy jsou mezi hráči nejpopulárnější, schovávají v sobě pružinu a mají jistý odskok a vysokou přesnost, což v esportu často znamená rozdíl mezi prohrou a výhrou. Membránové nemají zdaleka tak příjemný odskok kvůli absenci fyzického "spínače", jsou tišší a ideální spíše na rychlé psaní. A jak jistě chápete, mechanické klávesy jsou v herní branži zdaleka nejpopulárnější, i když dražší.



Apex 5 vzhledově následuje své předchůdce minimalistickým designem

Steelseries však pochopil, že lze využít tak nějak oba světy a přinesl hybridní spínače, které mají menší a tišší stisk, ale přesto pružinku, která nabídne jistý odskok a hlasitější klik. Díky tomu lze snížit náklady na výrobu, a přesto využít alespoň některých výhod mechanických klávesnic. A přesně o to se Apex 5 snaží, a značně úspěšně.



Klávesnice se výborně používá i bez přidané podložky pro zápěstí

Na první pohmat se cupitání po klávesách absolutně neliší od těch nejkvalitnějších mechanických kláves. Psaní i hraní je velmi precizní a přesné, klávesy mají příjemný klik a jsou občas dokonce až moc hlasité. Pokud ale s mechanickými klávesnicemi trávíte opravdu hodně času, rozdíl postupně poznáte. Je těžké vysvětlit psaným slovem, kde přesně je problém, membránové klávesy se ale dříve nebo později začnou projevovat. Mají totiž měkčí stisk a nejsou tak precizní, i když obyčejnému hráči bohatě postačí. To podstatné je, že je díky tomu klávesnice mnohem levnější.

Hliník nechybí, ale rozdíly jsou

Přesuňme se ke konstrukci. Ta je opět vyrobena z hliníku, je matná a úzká, takže zbytečně nevyčnívá a nezabírá na stole moc místa. Stylem se velmi podobá klávesnici Apex Pro, v pravé horní části taktéž nechybí OLED displej, který vás informuje o různých funkcích a nastaveních, stejně jako multimediální tlačítko a kolečko pro ovládání hlasitosti. Apex Pro je však ještě o něco užší a "hubenější", což mě osobně vyhovuje více. Člověk pak má pocit, že klávesy téměř levitují a tělo není moc vidět, v případě Apex 5 jde spíše o tradiční klávesnici. V balení najdete také podložku pod zápěstí, která se magneticky uchytí ke klávesnici. Ta ale moc velkou podporu popravdě nenabídla a osobně jsem ji po pár minutách přestal používat vůbec.



OLED displej je dobrý na rychlé změny a informace, jinak raději sáhnete po softwaru

Jinak je design a vzhled špičkový. Nikde nic nevrže, neodstává, klávesy sedí jako ulité a dodatečné ovládací prvky potěší. Trochu nešikovně je řešeno multimediální tlačítko, které různými počty stisků ovládá hudbu, její přetáčení, přeskakování nebo pauzování. Je to zbytečně chaotické a většinu času jsem si nedokázal vzpomenout, kolik stisků je potřeba na co. Několik samostatných tlačítek s klasickým označením multimediálních funkcí bych uvítal mnohem více.

Technické parametry Rozhraní : USB

: USB Typ spínače: hybridní mechanické Hybrid Blue

hybridní mechanické Hybrid Blue Barva podsvícení : RGB

: RGB Rollover : N-key

: N-key Hmotnost : 925 gramů

: 925 gramů Opěrka : Ano

: Ano Speciální vybavení : multimediální klávesa, OLED displej

: multimediální klávesa, OLED displej Cena: 3290 Kč

Naopak kolečko pro ovládání hlasitosti je skvělé a dokonce jej lze i stisknout. Informativní displej pak funguje podobně jako v případě klávesnice Apex Pro a dává vám možnost za chodu přepínat mezi různými profily klávesnice, RGB podsvícením nebo zobrazit specifický obrázek či GIF. Osobně jsem podobné vychytávky nikdy moc nechápal, někteří hráči si ale rádi svou klávesnici zkrášlí nějakou tou blbůstkou. Praktičtější pomůckou už jsou aplikace třetích stran, které lze stáhnout (například komunikátor Discord), a poté nechat displej znázorňovat notifikace. Vzhledem k tomu, že jsou ale mnohem přehlednější na samotném monitoru, je to ale spíše frajeřinka než opravdu potřebná funkce.

Přizpůsobení od hlavy až k patě

Stejně jako většina ostatních klávesnic nabízí i Apex 5 přizpůsobení prostřednictvím softwaru Steelseries Engine 3. Klávesnice má paměť na pět integrovaných profilů pro různorodé kombinace kláves a osvětlení. RGB podsvícení je tu samostatné, což znamená, že lze nastavit barvy na jednotlivé klávesy a opravdu se vyřádit. Kromě toho je samozřejmě možné nastavit rozličné efekty, jako jsou blikající klávesy, probíhající vlny a výrobce přidal i několik nových. Co takhle živý Pac-Man, co vám bude pobíhat po klávesách?

Profily lze zaplnit jednotlivým rozložením funkcí kláves. Můžete tak mít profil na MMO hry, závody a třeba sporty či kompetitivní hry. Profily pak lze jednoduše přepínat přes OLED displej, takže nemusíte neustále skákat do softwaru, což je velké plus. Pro větší změny tam ale budete muset.