SteelSeries Arctis 7P Wireless: skvělá sluchátka nejen pro PS5 | Recenze

Co baví Kvalitní konstrukce

Plná PS5 kompatibilita

Všestrannost

Dobrá výdrž Co vadí Chudší basy při poslechu hudby

Prostorový zvuk mimo PS5 8 /10 Hodnocení

Konzole nové generace jsou tu a výrobci příslušenství pomalu ale jistě začínají zbrojit své produkty do první vlny výrobků pro PS5 a Xbox Series X/S. V redakci jsi již otestovali nová sluchátka od HyperXu, jejichž recenzi vám přineseme brzy, a nyní se přesouváme ke Steelseries.

Steelseries Arctis 9 Wireless: vysoká kvalita, co provětrá kapsu | Recenze

Ten totiž přinesl velmi populární headset Arctis 7, který je optimalizován pro PS5 a jeho 3D audio. Překvapivě je ale mnohem využitelnější a všestrannější, než se na první pohled může zdát.

Bílá mu sluší

Pokud jste četli naši nedávnou recenzi na model Arctis 9, pak jistě víte, která bije. Konstrukcí jsou nová sluchátka téměř k nerozeznání, ostatně jde o značkový design výrobce, tak proč měnit něco co funguje? Opět tu máme odolnou kovovou konstrukci, kvalitní matný plast a náhlavní most, který chytře kombinuje látkové pásky. Ty se přizpůsobí sami jakékoliv hlavě a nemusíte tedy nic zbytečně upravovat a nastavovat. Zkrátka si nasadíte sluchátka a ta se přizpůsobí každé hlavě. Chytré.



Arctis 7P se přidržuje klasického designu výrobce napříč několika generacemi

Samozřejmostí je pěkné tématické zbarvení do bílé, aby vše odpovídalo designu PS5, s příjemnými modrými detaily. Pokud ale bílé barvě moc neholdujete, k dispozici je samozřejmě i tradiční černá. Sluchátka jsou celkově velmi lehká a pohodlná, náušníky jsou tak akorát velké a vyvíjí moc příjemný tlak, takže dlouhodobá herní klání nejsou problém. Látka navíc dobře filtruje vzduch, takže se uši nepotí.



Bílá barva s černou a modrou příchutí vypadá opravdu skvěle a sedí k PS5

V levém sluchátku již tradičně najdete schovaný mikrofon, který se dá vytáhnout, takže jej nikdy neztratíte. Na jeho konci je LED dioda, která může červeně signalizovat ztišený mikrofon. Kromě mikrofonu najdete na levém sluchátku také tlačítko pro jeho ztlumení, dva USB porty, 3.5mm Jack pro připojení sluchátek drátově a regulaci hlasitosti. Na pravém sluchátku pak najdete jen tlačítko pro zapnutí a také regulátor chatmixu, což je jedna z vychytávek, za kterou Steelseries milujeme a rádi bychom, aby se tím inspirovali i další výrobci. Vyrovnávat množství vlastního hlasu jdoucího do sluchátek přímo během hraní je k nezaplacení.

Bezdrátově a nejen k PS5

Z hlediska podpory je model Arctis 7P směrován především na majitele nové konzole PS5. Kompletně totiž podporuje technologii 3D Audio a Tempest engine, takže si můžete být jisti, že dostanete do uší ten nejlepší možný zvuk. Jak jsme poznamenali v několika starších recenzích, PS5 bohužel zatím nemá nové hry, které by opravdu zplna využili tuto prostorovou technologii a na to nejlepší si budeme muset ještě nějakou dobu počkat.



Vysouvací mikrofon je praktický, rozhodně jej nikdy neztratíte

Už ze současných her lze ale potvrdit, že nabízí sluchátka výbornou kvalitu a prostorové vnímání. Hry jako CoD Warzone či Apex Legends se na PS5 hrají skvěle, což se dříve moc říci nedalo bez toho, abyste si pořídili opravdu drahá sluchátka. Do atmosféry vás vtáhnou i v příběhových hrách, jako je Ghost of Tsushima či Spider-Man: Miles Morales, zvuk je velmi sytý, výrazný a všudypřítomný. Sluchátka umí dobře vyrovnat basy i výšky a vše pěkně oddělit. Jedinou kaňkou na kráse se zdá být poslech hudby. Zde byl citelný nedostatek basů a hudba zněla trochu ploše, Arctis 7P ale popravdě není moc orientován na audiofily. Jako herní sluchátka naopak poslouží perfektně.

Technické specifikace Provedení: Náhlavní

Konstrukce mikrofonu: vysouvací, potlačení hluku

Typ připojení: USB-C, 2,4Ghz Wireless, 3.5mm Jack

Technologie: 3D Audio

Frekvence: 20 - 20 000 Hz

Velikost měniče: 40mm

Cena: 4 099 Kč

Díky přiloženému USB 2.4GHz adaptéru sluchátka zapojíte nejen do PS5, ale mimo jiné do PS4, PC, Nintendo Switch a dokonce některých telefonů s Androidem, které mají USB-C port. Sluchátka jsou tak mnohem všestrannější, než se na první pohled zdálo a ačkoliv jsou primárně určeny pro PS5, můžete je používat s velkou škálou jiných zařízení. Osobně je používám na PS5, PS4 a PC, bohužel na PC chybí podpora pro virtuální prostorový zvuk a sluchátka se to snaží napravit softwarově. Pokud jste tedy zvyklí na kvalitní zvuk např. s certifikátem THX Spatial Audio, rozdíl opravdu poznáte a je to škoda. Na druhou stranu chápeme, že to nebylo primární zaměření sluchátek a pro ostatní je tu model Arctis 9 Wireless.

Paření celý den

U modelu Arctis 9 jsme nedávno mluvili o nestabilní výdrži, která kolísá v závislosti na zvoleném typu připojení. Arctis 7P s tím naštěstí nemá problém a oficiální výdrž pohybující se na hranici 24 hodin můžeme potvrdit. Sluchátka nám s lehkostí vydržela několik dní celodenního hraní (cca 8 hodin denně) a pod tuto hranici jsme se ani jednou nedostali, což nás rozhodně těší.

Ke konci se ještě zmíním o mikrofonu, který má opět certifikaci Discordu a je kvalitní. Spoluhráči nikdy neměli problém mi rozumět i během té největší vřavy a samostatný regulátor podání hlasu do sluchátek je skvělou vychytávkou pro přehled během zuřivých bojů ve Warzone.