Steelseries Arctis 9 Wireless: vysoká kvalita, co provětrá kapsu | Recenze

Co baví Špičková kvalita konstrukce

Duální připojení

Výborný zvuk

Všestrannost Co vadí Vysoká cena

Slabší basy

8 /10 Hodnocení

Výrobce Steelseries patří v naší redakci mezi zaručenou kvalitu pro ty, kteří vyhledávají preciznost bez nějakých těch designových výstřelků. Letošní rok byl z rukou firmy více než štědrý a po specifických sluchátkách, zaměřených na jednotlivé konzole tu máme konečně jeden z těch více očekávaných modelů.

Na novinku pro konzoli Playstation 5 se podíváme o něco později, v naší recenzi si posvítíme na všestranný model Arctis 9 Wireless. Je spousta věcí, které na něm lze milovat, ale bohužel má několik much, které jej drží od naprosté dokonalosti.

Jednoduchá elegance

Pokud jste někdy používali sluchátka od tohoto výrobce, pak přesně víte, co čekat. Steelseries se snaží držet svých zajetých kolejí a nabízí velmi jednoduchý a praktický design, kombinující pevnou kovovou konstrukci náhlavního mostu a matný černý plast. Žádné křiklavé prvky, RGB podsvícení ani další barvičky, vše je podřízeno jednoduchému stylu, se kterým se nebudete stydět vyjít i ven do hromadné dopravy.



Značkový design Steelseries se nezapře. Jednoduché a účelné.

Náhlavní most je opět vytvořen kombinací pevné konstrukce a elastických černých pásů s logem výrobce a bílou texturou, která se přizpůsobí každé hlavě. Nemusíte tedy zápasit s vysouváním či upravováním, pásek se přizpůsobí nositeli během okamžiku a zajistí tak velmi pohodlný úchop hlavy víceméně vždy, nezávisle na uživateli. Na první pohled mohou vystrašit větší náušníky, jsou ale neuvěřitelně pohodlné a především se to vůbec nepodepisuje na hmotnosti. Sluchátka jsou velmi lehká.

Na první pohled mohou vystrašit větší náušníky, jsou ale neuvěřitelně pohodlné a především se to vůbec nepodepisuje na hmotnosti

Pochválit musíme rozdělení ovládacích prvků. Na pravém sluchátku najdete většinu z nich - regulaci hlasitosti, ztlumení mikrofonu, tlačítko pro vypnutí, Bluetooth konektivitu, 3.5mm Jack pro zapojení sluchátek k většině zařízení, a samozřejmě USB port pro nabíjení. Na pravém sluchátku už pak najdete jen chat mix pro ovládání zvukové hladiny ve hře a chatu samostatně a vysouvací mikrofon. Právě chat mix nám ve většina sluchátek podobné váhové kategorie šeredně chybí a jeho oddělení od regulace hlasitosti je doslova nebeskou manou pro všechny aktivní hráče. Velký palec nahoru.

Technické specifikace Provedení: Náhlavní

Konstrukce mikrofonu: vysouvací, potlačení hluku

Typ připojení: USB-A, 2,4Ghz Wireless, Bluetooth

Technologie: Duální připojení

Frekvence: 20 - 20 000 Hz

Velikost měniče: 40mm

Cena: 5 490 Kč

Mikrofon sám o sobě je špičkový. Velmi hbitě podchytí váš hlas a přitom odfiltruje veškeré hluky okolí. Navíc je jeho vysouvací konstrukce skvělým pomocníkem. Mikrofon se tak nikdy neztratí a pro ztlumení stačí zasunout, což signalizuje červená dioda na mikrofonu. Případně na to máte i samostatné tlačítko. Jedinou menší výtku bych směřoval k náušníkům samotným. Po několikahodinových kláních začínají uši lehce hřát, i navzdory využité tkanině AirWeave. Filtrace vzduchu tu tak není nejlepší a samozřejmě chybí komplexnější technologie chlazení, jako třeba v nových sluchátkách OMEN. Celkově jde ale o výborně promyšlená sluchátka, především z hlediska pohodlí a ovládání.

Zvuk ze všech stran

Jednou z nejsilnějších stránek headsetu je jeho absolutní všestrannost. Zatímco předchozí modely se soustředily na jednu specifickou platformu, Arctis 9 dokážete připojit pomalu i k pomeranči. K dispozici je bezdrátové připojení skrze 2,4GHz USB adaptér, na kterém dokonce najdete přepínač mezi režimy PC a PS4. K mání je však nově i Bluetooth, takže sluchátka připojíte také k víceméně jakémukoliv mobilnímu zařízení či PC. Pro všechny ostatní je tu klasický 3,5mm jack, takže sluchátka opravdu využijete na jakékoliv platformě. Jde jen o to, jakým způsobem.



Náušníky se mohou zdát velké, ale sluchátka jsou velmi lehká a pohodlná.

Do testování kvality samotného zvuku jsem se pustil na PC, PS4 a mobilním telefonu Samsung Galaxy S20. Ze všech zdrojů potěšil Arctis 9 skvěle vyváženým zvukem s perfektně vyladěnými basy, střední frekvencí i výškou. Především na PC při válečných kláních ve hře Call of Duty: Warzone doopravdy vynikne prostorový zvuk DTS, díky kterému jsem mohl přesně určit směr i vzdálenost nepřátelských kroků či hřmění výstřelů v dálce. Právě prostorové vnímání zvuků je se sluchátky výborné a několikrát mi zachránilo krk. Chválu musím pět i na regulaci chat mixu na sluchátkách, díky čemuž jsem dokázal v mžiku upravit hlasitost pokřikujících kolegů, když jsem to zrovna potřeboval. Tahle vychytávka mi na jiných sluchátkách zatraceně chybí.

Na PS4 nechybí oficiální podpora, sluchátka ale hravě využijete i na Xboxu či Nintendo Switch díky jacku

Výborný zvuk je také u konzolí. Na PS4 nechybí oficiální podpora, sluchátka ale hravě využijete i na Xboxu či Nintendo Switch díky jacku. Zde navíc přichází další výhoda sluchátek - jejich duální připojení. Můžete tak mít např. zapojená sluchátka do PS4 skrze adaptér a do PC či mobilu skrze Bluetooth. A okamžitě přepínat podle potřeby, nebo si dokonce ke hraní pustit hudbu z telefonu. Skvělé.



U uší najdete naprosto všechny ovládací prvky, které budete potřebovat.

Jednu výhradu ke zvuku bych přesto měl. Možná jsem rozmazlen z nedávných sluchátek Razer Blackshark V2 Pro či Logitech G Pro X, ale tam mi přišly basy mnohem sytější a hutnější. Nechápejte mě špatně, Arctis zvládá basy dobře vyrovnat, aby nebyly zbytečně ohlušující. Ale zkrátka nejsou tak hutné a působivé, jak jsem zažil u některé konkurence, což mi především s ohledem na cenovou hladinu přijde jako škoda. Platí to navíc jak ve hrách, tak při poslechu hudby, kde je nedostatek basů prostě slyšet. Na druhou stranu, ne všichni jsou vysazeni na basy, takže to nemusíte brát jako nevýhodu.

Co se výdrže týče, výrobce avizuje 20 hodin na jedno nabití. Na podobnou hranici jsem se ostatně i dostal s použitím všech možných druhů připojení a přeskakováním mezi platformami, takže mohu dobrou výdrž jen potvrdit. Potěší také malá dioda na pravém náušníku, která barvou signalizuje úroveň baterie. Jakmile zabliká červeně, upalujte pro kabel.