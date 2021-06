Steelseries Prime: v jednoduchosti je síla | Recenze

Co baví Minimalistický design

Špičkové spínače

Pohodlná ergonomie Co vadí Tuhý kabel

Minimální přizpůsobení

Žádné dodatečné funkce 8 /10 Hodnocení

Výrobce Steelseries se vždy se svými produkty soustředil na specifické skupiny hráčů, od milovníků RGB světýlek všemi směry až po profi esportové hráče, kteří si cení funkcionalitu nade vše. Nejnovější řada Prime patří právě do druhé skupiny a přináší minimalistické a veskrze praktické myši a sluchátka, které mají sloužit jako praktický doplněk do herních klání bez zbytečného balastu.

Součástí řady jsou tři herní myši - Prime, Prime+ a Prime Wireless. Liší se využitými technologiemi a senzory, první dvě jmenované jsou pak navíc drátové. My jsme si vzali na paškál první z nich, která se prezentuje jako čistokrevný esportový pomocník a nabízí to zcela základní, ale bez kompromisů.

Jednoduchý oblázek

Hned na první pohled je patré jedno - nová řada Prime tu není pro to, aby uhranula svým vzhledem. Všechny tři myši vypadají prakticky identicky a jde o velmi minimalistické a krásně ergonomické oblázky, které sednou do každé ruky. Nejsou tu žádné řezané hrany ani další výstřednosti, design je zcela podřízen funkčnosti a hbitým pohybům zápěstí, což splňuje do puntíku.



Prime nabízí velmi jednoduchý, ale účelový design a ergonomii

Myš se drží extrémně pohodlně, všemu pomáhá texturovaný povrch a matný černý plast, který je velmi příjemný na omak, neklouže a nechytá otisky. Kromě téměř neviditelného loga výrobce na zadní straně tu najdete už jen dvojici velkých myšítek a texturované taktilní kolečko. Dvě základní tlačítka jsou dostatečně velká a navíc jsou ergonomicky zajímavě prohnutá, takže se prsty pohodlně usadí a skvěle drží. Klik je díky novým mechanickým spínačům Prestige OM velmi jistý, ať už prstem klikáte kdekoliv po ploše. Stejně přesný je tedy jak při držení pouze prsty, tak při položení celé dlaně.

Technické specifikace Rozhraní : USB

: USB Délka kabelu : 2 metry

: 2 metry Senzor : Optický, TrueMove Pro

: Optický, TrueMove Pro Hmotnost : 69 gramů

: 69 gramů Maximální citlivost snímače: 18 000 DPI, 450 IPS

18 000 DPI, 450 IPS Počet programovatelných tlačítek: 6

6 Dodatečné funkce: integrovaná paměť na 5 profilů, RGB

integrovaná paměť na 5 profilů, RGB Cena: 1 799 Kč

Kolečko je vyvážené skvěle, je dostatečně robustní a přitom jemné. Je to také jediné místo, kde na myši naleznete RGB podsvícení. Je to malý úzký proužek na kolečku samotném a musím uznat, že právě tak minimalistické podsvícení myši nesmírně sedí. Na levé straně už najdete jen další dvě tlačítka, která jsou dostatečně velká a jelikož v okolí už nenajdete nic jiného, dají se velmi pohodlně nahmatat palcem.

Připraven na esport

Jak jsem poznamenal už na začátku, nová řada Prime je zaměřena na kompetitivní hráče a esport, takže se zbavila jakéhokoliv technologického balastu a nabízí jen to nejnutnější v té nejčistší možné formě. Recenzovaný kousek má senzor TrueMove Pro s citlivostí až 18 000 DPI a ačkoliv nejde o to nejvyšší číslo na trhu, rozhodně patří do horních příček žebříčku.



RGB podsvícení je velmi jemné a soustředěné pouze na kolečku myši

Reakce myši jsou bleskurychlé a nikdy jsem neměl pocit, že by někde zaostávala či zdržovala. Ostatně výrobce udává, že jsou reakce myši asi dvakrát rychlejší než v případě podobně zaměřené konkurence, a není těžké mu dát za pravdu. Na rozdíl od modelu Prime+ tu sice chybí druhý senzor pro snímání povrchu, popravdě je ale rozdíl v praktickém smyslu jen minimální. Základní Prime má díky tomu nejnižší hmotnost z trojice, 69g, a tudíž je opravdu hbitý a svižný. Navíc tu nechybí možnost za chodu opravovat citlivost senzoru a polling rate skrze tlačítko na spodní straně myši, k dispozici je místo až pro 5 jednotlivých profilů, které si nastavíte v softwaru Steelseries Engine. Model Prime+ navíc nabízí ještě malý displej pro znázornění údajů.

Myš jsem podrobil zatěžkávací zkoušce ve hrách Call of Duty: Warzone, Apex Legends, Escape from Tarkov či Chivalry 2 a je zkrátka znát, že se řada soustředí na maximální výkon. Jedinou menší kaňkou na kráse se tak nakonec ukázal být samotný opletený kabel, který je opravdu tuhý a je potřeba si na něj trochu zvyknout, abyste zbytečně nebojovali. Tento problém lze však odstranit zakoupením bezdrátové verze myši Prime.