Steelseries Rival 3: herní pracant za babku | Recenze

Co baví Krásné RGB efekty

Výborný poměr cena/výkon

Kvalitní provedení Co vadí Malá odolnost vůči potu

Jen základní funkce

Nižší citlivost 7 /10 Hodnocení

Steelseries má na trhu opravdu bohatý seznam herních myší. Ať už jde o návrat kultovního modelu Sensei Ten, velmi robustní Rival 650 nebo všestranný model Rival 710, svého oblíbence si vybere každý. Nyní se výrobce konečně rozhodl vyrukovat s myší, kterou si bude moci dovolit opravdu každý.

Model Rival 3 totiž jen stěží přeskočil cenovou hranici 1000 Kč a s přihlédnutím k této cenovce nabízí některé opravdu příjemné vychytávky. Nenechte se však zmást, konstrukcí i využitým senzorem myš dává jasně znát, že jde o úspornou koupi. Musíte tedy počítat s několika kompromisy.

Skvělá ergonomie, která nepřeje levákům

Design uměl výrobce vždy skvěle vybalancovat a ani Rival 3 není výjimkou. Tělo z matného černého plastu dobře sedne do ruky a neunavuje zápěstí, stejně jako minimum tlačítek. Na levé straně najdete pouze dva dodatečná tlačítka, nahoře pak dvě základní myšítka, přepínač citlivosti a samozřejmě klikatelné kolečko. To je pogumované a velmi příjemné na dotek, jednotlivé stupně by ale mohly být výraznější. Takhle je dost jednoduché se uscrollovat a netrefit potřebnou položku v menu. Vše je ale o zvyku.



Design je zcela podřízen ceně. Je jednoduchý a minimalistický

Ačkoliv myš vypadá na první pohled jako potuvzdorná, není tomu tak. Po několikahodinovém klání nevypadá horní část těla vůbec vábně a je potřeba aktivně utírat, pokud nechcete svou novou koupi zaprasit. Trochu nepochopitelná je absence dalších dvou tlačítek na pravé straně. Myš je totiž zcela zjevně koncipována jako obouruká a design skvěle sedne jak do pravé, tak levé ruky. Tlačítka však najdete pouze na levé straně, tudíž je myš pro leváky víceméně nepoužitelná. Chápu, že musel výrobce uřezávat cenu, kde to jen šlo, tento malý prvek by ale mohl přiblížit myš mnohem většímu počtu zákazníků.



Podsvícený RGB lem patří mezi nejlákavější prvky modelu Rival 3

Pochválit musím muší váhu 77 gramů, díky čemuž lítá myš po stole jedna radost. Váha je vůbec značně subjektivní potřebou, někteří hráči preferují vyšší, jiní zase nikoliv. K lehké plastové konstrukce modelu Rival 3 ale nízká váha prostě sedí a třešničkou na dortu jsou speciální plošky na spodní straně, díky které je pohyb opravdu skvěle vybalancován. Nikdy nedrhne a zbytečně nezdržuje.

Rozumná kvalita na každodenní použití

Pravděpodobně se ptáte, jaký snímač myš používá. Opět musíme přihlédnout k cenovce, která je opravdu nízká. Steelseries pro myš vytvořil speciální senzor TrueMove Core, který dosahuje maximální citlivosti 8500 DPI. Ano, ve srovnání s profi herními myšmi a jejich hranicí 20k DPI, co nám prošli rukama, není o čem mluvit. Na každodenní používání, práci a mainstreamové hraní však myš bohatě postačí.



Myš nabízí minimum tlačítek a dostatečný kvalitní senzor pro mainstreamové hraní

Přesnost je vlastně až překvapivě dobrá, navíc mají základní myšítka velmi razantní a uspokojivý stisk, takže mají akční střílečky potřebnou šťávu. Co bohužel nepotěší je slabá citlivost a přesnost v případě, že potřebujete myš nadzvednout.

Technické parametry Rozhraní : USB

: USB Délka kabelu : 1,8 metru

: 1,8 metru Snímač pohybu : Optický

: Optický Hmotnost : 77 gramů

: 77 gramů Senzory : TrueMove Core

: TrueMove Core Maximální citlivost snímače: 8500 DPI

8500 DPI Počet programovatelných tlačítek: 6

6 Cena: 1 099 Kč

Tady je opravdu cítit rozdíl oproti dražším profi myším, a pokud jste delší dobu drželi v ruce třeba Viper Ultimate či Sensei Ten, jen těžko se budete spokojit s recenzovaným modelem. Od tisícovky opravdu nemůžeme očekávat pokročilé snímání plochy, počítat s tím ale musíte.

Barvičky, kam se podíváš

Ke konci se dostáváme k velmi lákavému prvku, kterým se moc levným myší pochlubit nemůže. Tím máme na mysli RGB podsvícení. To je často kvůli nízké ceně vynecháno úplně, Rival 3 ale láká nejen podsvíceným logem na horní ploše, ale především krásným RGB lemem, který se táhne podél většiny dolní zadní hrany myši. Jedná se o třízónové podsvícení, které lze v softwaru Steelseries Engine 3.

Možností nastavení je překvapivě mnoho a můžete si s tím pohrát takovým způsobem, že vám myš bude připadat mnohem hodnotnější, než ve skutečnosti je. Častokrát jsem se přistihl, že přestávám vnímat dění na monitoru a musím se kochat lemem, který hraje barvami. Opravdu jde o sice víceméně nepotřebnou, ale krásnou vychytávku, kterou bych rád viděl i v mnohem dražších myších. Rival 3 má samozřejmě také interní paměť na 5 různých profilů, takže si barevné schéma i jednotlivá tlačítka můžete přizpůsobit jednotlivým hrám.