Steelseries Rival 3 Wireless: levný, svižný a konečně bez drátů | Recenze

Co baví Odolná konstrukce

Výborný senzor

Duální připojení

Nízká cena Co vadí Malá výdrž

Minimální přizpůsobení

Nutnost vyměňovat baterie 7 /10 Hodnocení

Na jaře tohoto roku vyrukovala společnost Steelseries s velmi jednoduchou drátovou myší Rival 3, která nabídla za pár kaček dobrou kvalitu a jednoduchý design s unikátním RGB podsvícením. Tehdy jsme myš doporučovali příležitostním hráčům a nadhodili, že by se hodila i bezdrátová verze.

Steelseries Rival 3: herní pracant za babku | Recenze

Výrobce očividně poslouchal, protože přesně to se stalo nyní na podzim. Rival 3 Wireless však bohužel není jen původní myší, která přišla o "ocas". Pozměnila ještě několik dalších prvků, a bohužel ne všechny tím lepším směrem.

Matný plast bez špetky nápadu

Původní jarní model jsme chválili za jednoduchý design, který byl ozvláštněn velmi unikátní RGB lištou na spodní straně, která myš neuvěřitelně oživila a dělala z ní něco více, než v reálu byla. Od toho bohužel výrobce upustil a u bezdrátové verze se zachoval víceméně jen minimalistický design z matného černého plastu, který se skvěle drží. Konstrukce působí velmi pevně a robustně, což je rozhodně plus.



Design jako by z oka vypadl drátovému modelu, jen postrádá stylové RGB prvky

Myš však oželela podsvícené logo na zádech a dokonce i celou svítící lištu na spodní straně. Nyní najdete RGB podsvícení pouze v kolečku. Jinak se designově myš od svého staršího bratříčka téměř neliší. Stále tu najdete dvě základní myšítka, příjemně texturované kolečko, tlačítko pro změnu citlivosti a nakonec dvě postranní tlačítka z levé strany. Ergonomie je jednoduchá a velmi příjemná na dlaň. Zkrátka klasický Steelseries.

Technické parametry Rozhraní : USB 2,4GHz Wireless, Bluetooth

: USB 2,4GHz Wireless, Bluetooth Délka kabelu : 1,8 metru

: 1,8 metru Snímač pohybu : Optický

: Optický Hmotnost : 106 gramů

: 106 gramů Senzor : TrueMove Air

: TrueMove Air Maximální citlivost snímače: 18 000 DPI

18 000 DPI Počet programovatelných tlačítek: 6

6 Cena: 1 699 Kč

Celá horní část s logem se dá jednoduše odklopit. Pod krytem najdete schovaný USB adaptér, skrze který se myš připojuje k počítači, a také místo pro dvě tužkové baterie. Ano, v dnešní době integrovaných baterií a nabíjení skrze kabel jsem byl také překvapen vidět podobný systém bezdrátového zařízení, výrobce tím ale docílil velmi nízké ceny, která je jedním ze stěžejních prvků tohoto modelu. To bohužel znamená, že budete muset neustále střídat baterie a počítat s tím i jako s budoucími výdaji, připočítanými k ceně myši. O výdrži ale až později.

Hbitý bezdrát se zajímavým přístupem

Myš v sobě schovává výborný senzor TrueMove Air, který s citlivosti 18 000 DPI a odezvou 1ms podává špičkové herní výsledky. Během hraní akčních stříleček jsem ani jednou nezaznamenal zpomalení, špatné připojení či haprování signálu. Myš vždy odváděla svou práci na výbornou a bez problémů se dokázala rovnat i mnohem dražším herním myším, které jsme testovali poslední dobou. Připojení funguje klasicky skrze USB adaptér 2,4GHz Wireless, a také Bluetooth, mezi kterými můžete libovolně přepínat díky tlačítku na spodní straně myši.



Horní kryt schovává USB adaptér a místo pro dvojici tužkových baterií

Hodně zajímavým je dvojitý režim, mezi kterými myš umí přepínat. Pokud chcete vyždímat ze zařízení opravdu maximum, pojedete na herním režimu. Ten sice nabízí 1000Hz polling rate a nejvyšší citlivost, ale dokáže vyždímat nové baterie doslova za pár dní. Naštěstí umí myš také úsporný režim, kdy klesne na 125Hz polling rate, která bohatě stačí na obyčejnou práci na počítači. V tomto režimu umí myš vydržet s dvojicí čerstvých baterií cca týden. Menším bonusem je také využitá technologie automatického přepínání kanálů, díky které v případě přerušení kanálu kvůli velkému množství Bluetooth zařízení v okolí, myš automaticky přepne na jiný bez přerušení spojení.



Minimalistický matný design je výborný, a navíc nezanechává otisky

Myši nechybí ani interní paměť na 4 profilů a vše si můžete nastavit v softwaru Steelseries Engine. Jedinou nevýhodou je, že v myši vlastně není moc co nastavovat. Kromě vlastních přirazených kláves tu lze si pouze pohrát s RGB podsvícením kolečka a nastavit si jej např. na určité funkce Discordu nebo upozornění na vybitou baterii. Software je tu tedy opravdu jen bonusem navíc, který ani nemusíte využít.

Pro baterie do sámošky

Jak už jsem poznamenal výše, na výměnu baterií u podobných zařízení jsem si odvykl už pěknou řádku let a návrat do takové nostalgie byl přinejmenším zajímavý. Přinesl ale navíc několik poznatků. Za prvé, musíte při koupi myši počítat s tím, že budete dokupovat baterie. Často. Výrobce uvádí, že na jednu dvojici baterií vydrží myš cca 400 hodin nepřetržitého používání. Já jsem se dostal cca na 250 hodin, což bylo kombinací práce na počítači a herních klání, a tedy přeskakování z úsporného do klasického herního režimu víceméně rovnoměrně.

Je tedy jasné, že tato myš je zcela dostačující pro příležitostní hráče, kteří si k počítači sednou spíše občas. Pak vám bez problémů vydrží opravdu dlouho. Ale co opravdu aktivní hráči, kteří hrají takřka denně? Pro ty jsou tu dvě cesty. Buď si koupí dobíjecí baterie (což je opět další výdaj k ceně samotné myši, se kterým musíte počítat), nebo se jednoduše poohlédnou po jiné myši, která se klasicky nabíjí skrze kabel.