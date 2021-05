Steelseries Rival 5: skvělý drátový hráč za babku | Recenze

Co baví Výborná ergonomie

Steelseries se nám po vydání několika nových sluchátek koncem uplynulého roku na delší dobu odmlčel. Vypadá to ale, že opět nabral posily a vyráží s novinkami na trh. První z nich je nová herní myš Rival 5, která si v mnohém inspiruje svým starším a dražším bratříčkem Rival 600, ale na rozdíl od něj přináší velmi lákavý poměr skvělé funkcionality a přiměřené cenovky.

Výrobce se podle všeho rozhodl vzít to nejlepší ze své základní řady a nasoukat vše do opravdu stylového těla, které vás potěší krásným a především praktickým RGB podsvícením a i když nenabídne takovou variabilitu díky vyměnitelným závažím, to podstatné umí skvěle. Stačí to ale?

Futuristické barvičky

Jedno se Steelseries musí uznat, s designem to vždy zatraceně uměl a jeho výrobky většinou nepostrádají futuristický nádech. Nejinak je tomu ani v případě modelu Rival 5, který kombinuje velmi příjemnou a oblou ergonomii do pravé ruky s ostře řezanými hranami a tlačítky v přední části myši. Už na první pohled design krásně ladí a dojem se jen umocňuje, jakmile začíná tělo hrát barvami podsvícení.



Rival 5 opět láká futuristickým designem a skvělou ergonomií

Většina ovládacích prvků je zcela klasická. Dvě základní myšítka doplňuje texturované kolečko a tlačítko pro změnu citlivosti, na zádech je pak vidět podsvícené logo výrobce. Na levé straně už je to podstatně zajímavější. Tam se totiž schovávají další dvě tlačítka, speciální šedá páčka, která přirozeně spočívá pod palcem a především zajímavý přepínač v horní části levé strany.



Myš vypadá mnohem hodnotněji, než by cenovka mohla nabádat

Ten totiž můžete cvaknout nahoru i dolů a v zásadě tak supluje dvě tlačítka najednou. Přiřadit tomu lze celou řadu funkcí, od přepínání rychlostí v závodní hře po zoom v ostřelovací pušce až po listování inventářem v RPG výpravě. Výrobci rozhodně tleskáme za zajímavý nápad, osobně bych ale preferoval o něco větší postranní tlačítka. Takhle je totiž seskupená trojice velmi tenká a chce to cvik se naučit palcem trefovat přesně to tlačítko, které potřebujete, o páčce nemluvě. O to více, když tyto základní potřeby často bez problémů obstará i samotné kolečko.

Technické specifikace Rozhraní : USB

: USB Délka kabelu : 2 metry

: 2 metry Senzor : Optický, TrueMove Air

: Optický, TrueMove Air Hmotnost : 85 gramů

: 85 gramů Maximální citlivost snímače: 18 000 DPI, 400 IPS

18 000 DPI, 400 IPS Polling rate: 1000 Hz

1000 Hz Počet programovatelných tlačítek: 9

9 Dodatečné funkce: integrovaná paměť na 1 profil, RGB

integrovaná paměť na 1 profil, RGB Cena: 1 799 Kč

Když už se mluví o kolečku, to postrádá přepínač režimů, na který jsem si tak zvykl u domácího Logitechu a nabízí jen jednu rychlost i citlivost. Ale člověk holt nemůže chtít všechno, zvlášť při takové cenovce. Jinak je konstrukce výborná a působí mnohem hodnotněji, než naznačuje cenová kategorie a také samotný černý matný plast je velmi příjemný na dotek.

Okamžité reakce bez drhnutí kabelu

Optický senzor TrueMove Air nabízí maximální citlivost 18 000 DPI, 400 IPS a zrychlení 40G. Reakce myši jsou okamžité a nikdy jsem neměl nejmenší problém držet krok v online kláních. Přeskakovat mez citlivostí můžete stiskem jednoho tlačítka a myš je neuvěřitelně konkurenceschopná takřka za všech podmínek. Velmi mě potěšil také pletený kabel, který je dostatečně dlouhý a vůbec nedrhne, ať už hrajete na jakémkoliv povrchu.



RGB podsvícení rozhodně dokáže okouzlit

Jednou z velkých předností myši je její bohatá customizace skrze software Steelseries Engine, který nedávno prošel menším omlazením. Nastavit si můžete prakticky vše, myš nabízí až 9 programovatelných tlačítek, takže je opravdu z čeho vybírat a uživatel si tak vše přizpůsobí obrazu svému. S přihlédnutím k tomu trochu zamrzí pouze jeden paměťový profil, do kterého si můžete uložit své nastavení. Ale opět, nezapomínejte na cenovku.

Maximálně se pak můžete vyřádit na RGB podsvícení, které je jedním slovem nádherné a samo o sobě pozvedává dojem z myši o třídu výše. Svítí nejen logo a okolí kolečka, ale také dva samostatné pruhy na zádech myši, které si můžete libovolně přizpůsobit a nakombinovat barvy i jejich pulsaci. Právě pruhy jsou navíc vidět i při používání myši, takže máte před očima vždy krásné divadlo barev, které není moc rušivé, a přesto lahodí oku.