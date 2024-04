Stellar Blade přidá New Game+ po vydání. Ředitel vývoje slíbil, že nedojde na mikrotransakce. Existuje ale výjimka

Akční řežba Stellar Blade vychází 26. dubna na PlayStation 5 a po uvedení demoverze, kterou si stále můžete zdarma vyzkoušet, přicházejí z valné většiny pozitivní reakce. Kim Hyung Tae, který stojí v čele studia ShiftUp, v rozhovoru pro Ruliweb oznámil, že plánují do hry přidat New Game+ po vydání hry. Možnost projít si hru znovu po prvotním dohrání se vším získaným vybavením je v posledních letech velmi oblíbená a není výjimkou, že ji vývojáři do hry přidávají dodatečně. Takový scénář tedy nastane i tentokrát.

Řeč přišla také na mikrotransakce. Nedávno vydané Dragon's Dogma 2 sklidilo zaslouženou kritiku kvůli placeným doplňkům, které do hry navíc vypustili až poté, co vyšly recenze. U Stellar Blade nic takového ale nenastane. Všechny dodatky včetně již zmíněné New Game+ budou mít majitelé hry zdarma. Je tady ale jedna teoretická výjimka - kostýmy vytvořené ve spolupráci se známými značkami.

Podobný typ spoluprací má v oblibě Capcom, který do posledních dílů série Monster Hunter či Exoprimal přidává tematické vybavení inspirované ostatními značkami. Tae svým prohlášením nepotvrdil, že se něco takového pro Stellar Blade chystá, spíš je to zatím jen teorie. Dodatečné kostýmy pro hlavní hrdinku Eve každopádně uvidíme tak jako tak, ale alespoň prozatím nebudou vycházet v rámci žádné spolupráce.

